Şivlilik çocuk bayramı büyük coşkuyla sürüyor

Kendi alanında tek olan, çocukların mutluluğu için tüm detayların düşünüldüğü organizasyon 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. 5 gün boyunca devam edecek olan festival programının öğlen kuşağında çocukların sevdiği çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleri yer alırken öğleden sonra ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar veriliyor. 10 Ocak Çarşamba günü başlayan ve yoğun ilgiyle devam eden Şivlilik Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla sürüyor. Sözlerini Regaib Kandilini kutlayarak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Şivlilik Çocuk Bayramı'nın tüm çocukların mutluluğuna aracı olduğunu söyledi. Başkan Pekyatırmacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Üç aylarımız hayırlı mübarek olsun.

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Konya'mızın bu asırlık geleneği olan Şivliliği, artık Büyükşehir Belediyemizle birlikte Konya'mızda çocuklarımızın bir bayramına dönüştürmüş olduk. Bundan sonra her Şivlilik'te biz çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte bu güzel günü ,mutlu günü inşallah hep birlikte kutlayacağız. Çocuklarımız Kongre Merkezinde 5 gün boyunca hem üç aylarımızın başlangıcını, milli manevi değerlerimizi bu güzellikleri yaşayacaklar hem de burada farklı atölyelerde, animasyonlarda gösterilerle aileleriyle birlikte buluşmuş olacaklar. Kendi alanında tek olan, çocukların mutluluğu için tüm detayların düşünüldüğü organizasyon 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. 5 gün boyunca devam edecek olan festival programının öğlen kuşağında çocukların sevdiği çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleri yer alırken öğleden sonra ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar veriliyor.Yine etkinlik alanımızda çocuklarımız için hediyelerimizi de burada vermiş olacağız. Tüm çocuklarımızı çok seviyoruz. Bu güzel geleneğimizi, Konyamızda birlikte yaşattığımız için çok mutluyuz. İnşallah üç ayların başlangıcı kandil günümüz bütün dünyada çocukların ölmediği, katledilmediği, bütün çocukların yüzlerinin güldüğü güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum" dedi.