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Şivlilik çocuk bayramı büyük coşkuyla sürüyor

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı çocuk etkinliği olan Şivlilik Çocuk Bayramı coşkuyla devam ediyor. Konya protokolü de çocukların doyasıya eğlendiği bu etkinliği ziyaret ederek çocukların bu sevincine ortak oldu... Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi, Şivlilik geleneğini hem yeni nesillere hem de tüm Türkiye’ye tanıtıyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Şivlilik Çocuk Bayramı’nı Konya protokolü de gezerek çocukların ve ailelerinin yaşadığı mutluluğa ortak oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Şivlilik çocuk bayramı büyük coşkuyla sürüyor

Kendi alanında tek olan, çocukların mutluluğu için tüm detayların düşünüldüğü organizasyon 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. 5 gün boyunca devam edecek olan festival programının öğlen kuşağında çocukların sevdiği çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleri yer alırken öğleden sonra ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar veriliyor.

10 Ocak Çarşamba günü başlayan ve yoğun ilgiyle devam eden Şivlilik Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla sürüyor. Sözlerini Regaib Kandilini kutlayarak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Şivlilik Çocuk Bayramı'nın tüm çocukların mutluluğuna aracı olduğunu söyledi. Başkan Pekyatırmacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Üç aylarımız hayırlı mübarek olsun.

DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ
Konya'mızın bu asırlık geleneği olan Şivliliği, artık Büyükşehir Belediyemizle birlikte Konya'mızda çocuklarımızın bir bayramına dönüştürmüş olduk. Bundan sonra her Şivlilik'te biz çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte bu güzel günü ,mutlu günü inşallah hep birlikte kutlayacağız. Çocuklarımız Kongre Merkezinde 5 gün boyunca hem üç aylarımızın başlangıcını, milli manevi değerlerimizi bu güzellikleri yaşayacaklar hem de burada farklı atölyelerde, animasyonlarda gösterilerle aileleriyle birlikte buluşmuş olacaklar. Kendi alanında tek olan, çocukların mutluluğu için tüm detayların düşünüldüğü organizasyon 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. 5 gün boyunca devam edecek olan festival programının öğlen kuşağında çocukların sevdiği çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleri yer alırken öğleden sonra ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar veriliyor.Yine etkinlik alanımızda çocuklarımız için hediyelerimizi de burada vermiş olacağız. Tüm çocuklarımızı çok seviyoruz. Bu güzel geleneğimizi, Konyamızda birlikte yaşattığımız için çok mutluyuz. İnşallah üç ayların başlangıcı kandil günümüz bütün dünyada çocukların ölmediği, katledilmediği, bütün çocukların yüzlerinin güldüğü güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum" dedi.

Organizasyona katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da önemli açıklamalar yaptı. Başkan Altay, "İslam Alemi olarak 3 aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay," Çocuklarımızın zihninde bunun güzel bir hatıra olarak kalması için şivlilik programları icra ediyoruz. Burada temel amacımız kadim kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak ve onların da çocuklarına aktarması için bugünden zihinlerinde güzel hatıralar bırakmak. Çünkü bu günler bizim için önemli. Başı rahmet, ortası rahmet ve sonuda ramazanla birlikte kurtuluş olan 3 ayları yaşıyoruz. Bugün Regaip kandili ve akşam kandili icra edeceğiz. Çocuklarımız bugün şivlilikle aslında hem hediyelerini alıyorlar hem de tüm Konya'da kandil tebriği gerçekleştiriyorlar. Buraya gelmeden önce şöyle sokaklara bir uğradım, yeniden yetmişe herkes adeta Konya'da bu bayramı birlikte yaşıyorlar. İslam Alemiolarak barışa huzura, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardayız. Bizim çocuklarımız burada gönüllerince eğlenirken sokaklarında güvenle, hem anne babalarıyla, hem arkadaşlarıyla bu bayramı yaşarken, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyasında derin acılar var. Bu vesileyle bu 3 ayların özellikle Filistin'deki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını, oradaki çocukların da 3 ayları ve diğer mübarek günleri, her gününü birbayram havasında geçirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

YOĞUN KATILIM VAR
Tüm İslam Aleminin duası bu gece ve bu aylar boyunca tüm dünyadaki mağdur ve mazlum insanlar için olacaktır. Duası en çok kabul olanlarda çocuklarımız. Bir taraftan onlara bu eğlenceyi bu güzelliğe aktaralım ama bir taraftan da bu işi niye yaptığımızı, 3 ayların ne anlama geldiğini, kandilin ne demek olduğunu ve tüm dünyadaki diğer çocukların ne yaşadığını mutlaka anlatalım diye buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Selçuklu Belediyemizde bunun birlikte artık geleneksel hale gelen bu Şivlilik Bayramı'nda çocuklar için birçok etkinlik, hediyeler ve aileler için de onlarca konferans ve söyleşi var. İnşallah pazar akşamına kadar Konya'dan herkesi şivlilik bayramınıza Selçuklu Kongre Merkezine davet ediyorum. Başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan değerli milletvekillerimize, protokol üyelerimize teşekkür ediyorum. Ama en önemli teşekkür sizlere. Çocuklarınızın elinden tutup bu güzelliği yaşamak için buraya geldiğiniz Allah hepinizden razı olsun. 3 aylarımız mübarek olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun." Şeklinde konuştu.



ÇOCUKLUĞUMUZU HATIRLARIZ
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, en büyük mutluluğun çocukların yüzlerindeki tebessümü görmek olduğunu belirterek, "Şivlilik dediğimiz zaman, her birbirimizin doğal olarak geçmişindeki , çocukluk anıları aklımıza geliyor. Az önce de ifade edildi. bir gece öncesinden fener alayı yapılır ondan sonra da heyecandan o gece uyumak mümkün olmazdı. Konya'nın güzel geleneği bu güzel. Nesilerden nesillere taşınıyor. Birkaç senedir Büyükşehir Belediyemiz ve Selçuklu Belediyemiz Selçuklu Kongre Merkezi'nde yeni bir kimlik ve yaşatmaya devam ediyorlar. Çocuklarımıza hediyelerin verildiği farklı stantların oluşturulduğu bazı STK' ların işin içerisine dahil edilerek söyleşilerin, tiyatroların yapıldığı bir organizasyonla da şehir de renklenmiş oldu" dedi.

MÜKEMMEL ORGANİZASYON
Çocukların gözünün pırıl pırıl ışıldadığı şivlilik heyecanının, mutluluğunun aleni bir şekilde görüldüğü bir günü yaşadıklarını söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Yani bu güzelliği görüp de çocukluğuna gitmeyen zannediyorum yoktur. Şivlilik bizim için, Konyalılar için hâlâ canlı, yaşatılan ve nesilden nesile aktarılmış çok güzel bir etkinlik. Tabii ki bir manası da var. O da mübarek 3 ayların başladığını aslında müjdeliyor. Ben bu güzel geleneğin yaşatılmasında ve böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün ilgili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şurada sıra bekleyen kardeşlerimizi görüyorum. Bilhassa Filistin'li kardeşlerimizi de bu anlamda unutmamalıyız" dedi.

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