Mobil bankacılık şifresini tuşladı: Hayatı kabusa döndü! 130 bin TL dolandırıldı

Kastamonu 'da Özgül Salcıoğlu 'nu telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini banka personeli olarak tanıttı. Hesaba sigorta priminin yatırılacağını söyledi. Güvenlik için telefondan mobil bankacılık şifresini isteyen şahısların ağına düşen Salcıoğlu, mobil bankacık şifresini tuşladı.

Daha sonra mobil uygulamadan banka hesabını kontrol eden Salcıoğlu, hesabındaki tüm paraların başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Salcıoğlu, kendisini arayan dolandırıcılara eşine ait maaş ve mazot parasının başka bir hesaba aktarıldığını söyledi.

Bunun üzerine şahıslar parayı geri aktar. Daha sonra hesaptan nakit avans ve kredi çeken şahıslar, Salcıoğlu'nu 130 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Salcıoğlu, bankaya giderek durumu anlattı. Ardından polise giden Salcıoğlu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.