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Manisa'da kan donduran vahşet: 85 yaşındaki kadının boğazını kesti

Manisa’da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 85 yaşındaki Ulviye Eskici’nin katili komşusu Tolga Keskin çıktı. Olayla ilgili Tolga Keskin ile eşi M.K. gözaltına alındı. Tolga K. ifadesine, “Tefeciye borcum vardı, öldürdüm” dedi.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Manisa’da kan donduran vahşet: 85 yaşındaki kadının boğazını kesti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ulviye Eskici'nin evinde dövülerek boğazı kesilmiş halde öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada cinayet şüphelisi olarak komşuları Tolga Keskin ve M.K. çifti gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden Tolga Keskin, "Eşim kapıda bekledi. İçeriye girdim. Bilezikleri istedim. Vermedi. Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Tefeciye borcum vardı, ödemek zorundaydım. O sırada bağırmaya başlayınca boğazını kestim" dedi.

Tolga Keskin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu arada Ulviye Eskici'nin evinden çalınan yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasının da Soma ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi. İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ceyhan TORLAK

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