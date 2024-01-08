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Görme engelli Tevhik amca, hisleriyle ahşaba şekil verdi: Herkesin saygı duyduğu bir sanatkar haline geldi!

Trabzon Yıldızlı Huzurevi'nde yaşayan Tevhik Celep, gençliğinde aklında kalan resim ve ahşap figürlerinden yola çıkarak hiç görmemesine rağmen atölyede çalışmalara başladı. Hisleriyle ahşaba şekil verdi.

Özgür Özdemir Özgür Özdemir takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Görme engelli Tevhik amca, hisleriyle ahşaba şekil verdi: Herkesin saygı duyduğu bir sanatkar haline geldi!

1939'da Erzincan depreminde çadırda doğan Tevhik Celep (83), 2 yaşında kafasını kapıya çarpması sonucu görme kaybı yaşamaya başladı. Sadece ilkokulu tamamladı.

Şu anda Trabzon Yıldızlı Huzurevi'nde yaşayan Celep, gençliğinde aklında kalan resim ve ahşap figürlerinden yola çıkarak hiç görmemesine rağmen atölyede çalışmalara başladı.

Celep "Hislerimle ahşaba şekil veriyorum. Çocukluğumdan bu yana resim ve ahşaba merakım var. Görememem bana engel değil. Hislerimle ahşaba şekil veriyorum.

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