Görme engelli Tevhik amca, hisleriyle ahşaba şekil verdi: Herkesin saygı duyduğu bir sanatkar haline geldi!

Şu anda Trabzon Yıldızlı Huzurevi'nde yaşayan Celep, gençliğinde aklında kalan resim ve ahşap figürlerinden yola çıkarak hiç görmemesine rağmen atölyede çalışmalara başladı.

Celep "Hislerimle ahşaba şekil veriyorum. Çocukluğumdan bu yana resim ve ahşaba merakım var. Görememem bana engel değil. Hislerimle ahşaba şekil veriyorum.