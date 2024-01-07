Sunucu Cansu Canan Özgen’i canlı yayında heimlich manevrası ile kurtardılar!

113 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5-1 bilen çıkmayınca 113 milyon 22 bin 74 lira devretti. 5 bilen 1 kişi, 1 milyon 474 bin 84 lira, 4 bilenler 6 bin 856 lira, 3 bilenler 395 lira, 2 bilenler ise 37 lira ikramiye alacak.

GAZETECİYE YEŞİL PASAPORT

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye verdi.

Teklifi değerlendiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan TBMM'dir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur" dedi.

ÇAY ANASINI

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, 65 derece üzerinde içilen çayın boğaz kanseri yaptığını söyledi. Buna tepki Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Muhammet Pertek'ten geldi. "Rize çayı kanser yapmaz. Daha çok Güneydoğu'da tüketilen kaçak çay yapar. Çünkü kaçak çayın içeriğinde boya olduğu için kansere neden olur" dedi.



HASTALIĞI PAÇALAR

Kış aylarında kelle paça tüketimi arttı. Uzmanlar, çorbanın tam bir şifa kaynağı olduğunu anlattı: Antibiyotik görevi görüyor. İçindeki sarımsaktan, etten ve kemik suyundan dolayı soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Böylelikle de paça vücut direncini arttırıyor.



KAPI UÇTU!

ABD'nin batı kıyısındaki Portland'dan Ontorio'ya gitmek için havalanan Boeing 737 Max 9, yine bir facianın merkezi olacaktı. Acil çıkış kapısı ve bir pencerenin patlamasıyla yolcuların bazı eşyaları ve cep telefonları gökyüzüne saçıldı. 171 yolcu ve altı mürettebatın olduğu uçak tekrar havalimanına döndü. Yaşanan olay sonrası ABD'de havada olan tüm Boeing 737 Max 9'lar yere indirildi.

TIRAFİK FACİASI

Şanlıurfa'da Mısır yüklü TIR ile makarna taşıyan TIR kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi öldü.



VAN CANINA

Van'da Abdullah Sevinç (93), 8 yıl önce ikiz babası oldu. "Hasan ve Hüseyin benim en iyi arkadaşım" diye konuştu.



ACI HAVADİS

Erzurum'da E.S., oyun için sokağa çıktı. Tam 10 köpek saldırdı. KÜÇÜK kızı bir arkadaşı kurtardı. Kulağı koparken başından yara aldı.



NERDESİN EREN

İzmir'de Eren Atay, 15 Temmuz'da evden çıktı. Bir daha dönmeyince ailesi yardım çağrısı yaptı: Ne olur oğlumuzu bulun.