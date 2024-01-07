Sunucu Cansu Canan Özgen’i canlı yayında heimlich manevrası ile kurtardılar!

TV100'de yayımlanan "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programında korku dolu dakikalar yaşandı. Özgen yayın sırasında yediği bir kuruyemişin boğazına kaçmasıyla fenalaştı.
TV100'de yayımlanan "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programında korku dolu dakikalar yaşandı. Özgen yayın sırasında yediği bir kuruyemişin boğazına kaçmasıyla fenalaştı.
Özgen'e ilk müdahaleyi gazeteci Şaban Sevinç yaptı. Sevinç, ünlü sunucuya önce su verdi ardından da sırtına vurmaya başladı. Ancak sonuç alınamayınca apar topar yayından çıkıldı. Daha sonra yayına dönen Özgen'e, gazeteci Can Özçelik'in heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğu açıklandı. Özgen yaptığı açıklamada "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk " ifadelerini kullandı.
ALGAN'A SON VEDA
Ünlü sinema, tiyatrocu ve yönetmen Ayla Algan (86), 3 gün önce senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Algan için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Kızı Sevi Algan ve pek çok ünlü isim konuşma yaptı. Ardından oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen sevenleri, karanfil bırakarak Algan'a veda etti. Törenin ardından usta sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazından sonra cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.
GÖKÇE'YE NE OLDU!
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne anlattı. Eve giden polis, kızın cesediyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Genç kızın kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
113 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5-1 bilen çıkmayınca 113 milyon 22 bin 74 lira devretti. 5 bilen 1 kişi, 1 milyon 474 bin 84 lira, 4 bilenler 6 bin 856 lira, 3 bilenler 395 lira, 2 bilenler ise 37 lira ikramiye alacak.
GAZETECİYE YEŞİL PASAPORT
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye verdi.
Teklifi değerlendiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan TBMM'dir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur" dedi.
ÇAY ANASINI
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, 65 derece üzerinde içilen çayın boğaz kanseri yaptığını söyledi. Buna tepki Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Muhammet Pertek'ten geldi. "Rize çayı kanser yapmaz. Daha çok Güneydoğu'da tüketilen kaçak çay yapar. Çünkü kaçak çayın içeriğinde boya olduğu için kansere neden olur" dedi.
HASTALIĞI PAÇALAR
Kış aylarında kelle paça tüketimi arttı. Uzmanlar, çorbanın tam bir şifa kaynağı olduğunu anlattı: Antibiyotik görevi görüyor. İçindeki sarımsaktan, etten ve kemik suyundan dolayı soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Böylelikle de paça vücut direncini arttırıyor.
KAPI UÇTU!
ABD'nin batı kıyısındaki Portland'dan Ontorio'ya gitmek için havalanan Boeing 737 Max 9, yine bir facianın merkezi olacaktı. Acil çıkış kapısı ve bir pencerenin patlamasıyla yolcuların bazı eşyaları ve cep telefonları gökyüzüne saçıldı. 171 yolcu ve altı mürettebatın olduğu uçak tekrar havalimanına döndü. Yaşanan olay sonrası ABD'de havada olan tüm Boeing 737 Max 9'lar yere indirildi.
TIRAFİK FACİASI
Şanlıurfa'da Mısır yüklü TIR ile makarna taşıyan TIR kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi öldü.
VAN CANINA
Van'da Abdullah Sevinç (93), 8 yıl önce ikiz babası oldu. "Hasan ve Hüseyin benim en iyi arkadaşım" diye konuştu.
ACI HAVADİS
Erzurum'da E.S., oyun için sokağa çıktı. Tam 10 köpek saldırdı. KÜÇÜK kızı bir arkadaşı kurtardı. Kulağı koparken başından yara aldı.
NERDESİN EREN
İzmir'de Eren Atay, 15 Temmuz'da evden çıktı. Bir daha dönmeyince ailesi yardım çağrısı yaptı: Ne olur oğlumuzu bulun.