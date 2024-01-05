Eşinin böbreğiyle hayata sarıldı: Doğru eşi seçmek çok önemliymiş







Organ nakli sırasına yazıldı. Eşi Yaşar Çelik ile dokularının uyumlu bulunması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Eşinin böbreği ile yeniden hayata sarılan genç kadın şu ifadeleri kullandı: Doğru eşi seçmek çok önemliymiş. Hayat dümdüz ilerleyen bir şey değil. Ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış karar verdiğinizi başınıza bir şeyler geldikçe görüyorsunuz. Ben doğru adamla evlenmişim.

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