Futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya, depremzede Hilal’e kucak açtı! Tekrar ayağa kalkmasını sağladı

'BAL KIZIM BENİM'

Derya Balta küçük kızın yaşadığı süreci sosyal medyadan paylaştı. Duygusal bir yazı yazdı: 324 gün. (10 ay 21 gün) Savaşlar verdin. Başını öne hiç düşürmedin. Şimdi ayaktasın. Senin için ne yazsam az... Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok. Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını. Atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım. Seni hep çook seveceğim.

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