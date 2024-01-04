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Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya, depremzede Hilal'e kucak açtı! Tekrar ayağa kalkmasını sağladı

Hilal Bilgi, depremde enkazda kaldı. 90 saat sonra çıkarıldı. Bir bacağı kesilmek zorunda kaldı. İşte öksüz, yetim ve kardeşsiz kalan o küçük kız, futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya’nın kanatları altında yeniden ayağa kalktı. Tedavi sonrası ilk adımını attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ocak 2024 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:00
Futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya, depremzede Hilal’e kucak açtı! Tekrar ayağa kalkmasını sağladı

Türkiye 11 ay önce deprem felaketini yaşadı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 şehrimizi yıktı. Hatay'da yaşayan Hilal Bilgi de (10), 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ancak annesi, babası ve 3 kardeşi kurtarılamadı. Kolu kesilen küçük kızın felç geçirdiği anlaşıldı.

İşte bu sırada Hilal'e bir yardım eli uzandı. Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, Hilal'i bağrına bastı. Evinin kapılarını açtı. Derya Balta eşi Hakan'la Hilal'in tüm tedavisini üstlenip bir an bile yalnız bıraktı.

Ve geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizik tedavilerin ardından Hilal yeniden ayağa kalktı. İlk adımını ise Derya ablasına doğru attı. İki güzel kalbin buluşması herkesi ağlattı.

'BAL KIZIM BENİM'
Derya Balta küçük kızın yaşadığı süreci sosyal medyadan paylaştı. Duygusal bir yazı yazdı: 324 gün. (10 ay 21 gün) Savaşlar verdin. Başını öne hiç düşürmedin. Şimdi ayaktasın. Senin için ne yazsam az... Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok. Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını. Atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım. Seni hep çook seveceğim.

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