Futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya, depremzede Hilal’e kucak açtı! Tekrar ayağa kalkmasını sağladı

Türkiye 11 ay önce deprem felaketini yaşadı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 şehrimizi yıktı. Hatay'da yaşayan Hilal Bilgi de (10), 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ancak annesi, babası ve 3 kardeşi kurtarılamadı. Kolu kesilen küçük kızın felç geçirdiği anlaşıldı.
İşte bu sırada Hilal'e bir yardım eli uzandı. Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, Hilal'i bağrına bastı. Evinin kapılarını açtı. Derya Balta eşi Hakan'la Hilal'in tüm tedavisini üstlenip bir an bile yalnız bıraktı.
Ve geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizik tedavilerin ardından Hilal yeniden ayağa kalktı. İlk adımını ise Derya ablasına doğru attı. İki güzel kalbin buluşması herkesi ağlattı.