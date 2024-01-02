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Felçli geldiği hastanede ilk adımlarını atmaya başladı

Dünyada nadir görülen Guillain-Barre Sendromu’na yakalanan Fatma Şahin, felçli geldiği Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Robot Destekli Yürüme Sistemi’ sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.İşte sizler için derlediğimiz 2 Ocak tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Felçli geldiği hastanede ilk adımlarını atmaya başladı

Sakarya'da Fatma Şahin, Guillain-Barre Sendromu'na yakalanarak felç oldu. Yürüme kabiliyetini kaybeden ve iki elini hareket ettiremeyen Fatma Şahin, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 'Robot Destekli Yürüme Sistemi' sayesinde tekrardan yürüme kabiliyetini kazandı. İlk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı.


KURTARMA HARE'KEDi'
İstanbul'da Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi altından kedi sesleri gelmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden iki dalgıç, caddenin altındaki bölüme girdi. İki dalgıç kediyi bulunduğu yerden kurtararak sahile çıkardı. Islanan kedi, bir süre bekledikten sonra kaçarak uzaklaştı.



DÜNYA BU NARIN PEŞİNDE
Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinin bazı köylerinde yetiştirilen Zivzik narının hasadı tamamlandı. İnce kabuğu, kırmızı iri taneleri ve kendine has aromasıyla rağbet gören narın satışı başladı. Nara dünyanın her yerinden sipariş olduğu vurgulandı. Üreticiler narın özelliklerini sıraladı:
Zivzik narı bozulmadan 8 ay kalabiliyor.
Kan yapıyor.
Direnci artırıyor.
Özellikle sindirim sistemine iyi geliyor.




TENCERE İZDİHAMI
Kütahya'da bir züccaciye mağazası 2024'ün ilk gününde indirim yaptı. Bunu duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşandı. Mağaza yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. Tencere tava almak isteyen vatandaşlar, birbiriyle yarıştı.



SIRA DEAŞ'TA
MİT, yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla, örgüte inlerini dar etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir kez daha Suriye'nin Halep bölgesinde harekete geçti. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sıddık taburu sorumlusu Hattab El Muhacir kod Abdullah El Cündi, sağ olarak ele geçirildi.


CEZA-İ EHLİYETİ VAR
İstanbul'da yeni yıl kutlamaları kapsamında binlerce vatandaş alkollü şekilde yollara çıktı. Kazaların önüne geçmek adına ekipler uygulama yaptı. Bunun bir örneği de Beşiktaş'ta yaşandı. Ortaköy'de denetimde, 'dur' ihtarına uymayan bir kadın sürücü nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Denetim noktasına giren otomobilin kadın sürücüsü durmayınca, otomobili çevreleyen polisler camı yumruklayarak defalarca uyardı. Polis ekipleri, sürücüye, "Kontağı kapatın ve aşağı inin" şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen olumsuz yanıt aldı. Uzun süren tartışmaların ardından sürücünün ehliyetsiz olduğu ve otomobilin sigortasının olmadığı saptandı. Sürücüye uygulanan cezanın ardından otomobil otoparka yollandı.



İTÜ'LÜ GENCİN ACI SONU
İstanbul Beykoz'da Oğuzhan Emeç gece yarısı motosikletine atladı. Yola çıktı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı. Talihsiz genç hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Bu arada Emeç'in İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı.



106 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 106 milyon 594 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, bir milyon 86 bin lira kazandı. 4 bilenler 5 bin 173'er, 3 bilenler 359'ar, 2 bilenler 34'er lira alacak.




BİR KİŞİYE 856 BİN LİRA
10 BİLEN bir kişi, 856 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 673'er, 8 bilenler 641'er, 7 bilenler 107'şer, 6 bilenler ve hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.


KANLIHANE
Niğde'de Ramazan Gök (39), kahvede karşılaştığı husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök'ü (52) tabancayla katletti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı öğrenen Gül ve Gök'ün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gök'ün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı Gök'ü av tüfeğiyle vurup kaçarken jandarma tarafından İ.G ele geçirildi. Firari B.G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Vali Cahit Çelik, "Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştık. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.


RONALDO MİLYARA KOŞUYOR
Futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, 900 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle sosyal medyanın en popüler isimleri arasında zirvenin açık ara sahibi olmaya devam ediyor. Portekizli yıldızın Instagram'da 615 milyon, Facebook'ta 168 milyon, X'te ise 110,5 milyon takipçisi bulunuyor. Ronaldo'yu, sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 600 milyonu bulan ezeli rakibi Lionel Messi takip ediyor. Bu iki yıldızın ardından Neymar, Mbappe ve Salah geliyor.

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