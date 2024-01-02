Felçli geldiği hastanede ilk adımlarını atmaya başladı







TENCERE İZDİHAMI

Kütahya'da bir züccaciye mağazası 2024'ün ilk gününde indirim yaptı. Bunu duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşandı. Mağaza yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. Tencere tava almak isteyen vatandaşlar, birbiriyle yarıştı.





SIRA DEAŞ'TA

MİT, yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla, örgüte inlerini dar etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir kez daha Suriye'nin Halep bölgesinde harekete geçti. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sıddık taburu sorumlusu Hattab El Muhacir kod Abdullah El Cündi, sağ olarak ele geçirildi.



CEZA-İ EHLİYETİ VAR

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları kapsamında binlerce vatandaş alkollü şekilde yollara çıktı. Kazaların önüne geçmek adına ekipler uygulama yaptı. Bunun bir örneği de Beşiktaş'ta yaşandı. Ortaköy'de denetimde, 'dur' ihtarına uymayan bir kadın sürücü nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Denetim noktasına giren otomobilin kadın sürücüsü durmayınca, otomobili çevreleyen polisler camı yumruklayarak defalarca uyardı. Polis ekipleri, sürücüye, "Kontağı kapatın ve aşağı inin" şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen olumsuz yanıt aldı. Uzun süren tartışmaların ardından sürücünün ehliyetsiz olduğu ve otomobilin sigortasının olmadığı saptandı. Sürücüye uygulanan cezanın ardından otomobil otoparka yollandı.





İTÜ'LÜ GENCİN ACI SONU

İstanbul Beykoz'da Oğuzhan Emeç gece yarısı motosikletine atladı. Yola çıktı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı. Talihsiz genç hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Bu arada Emeç'in İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı.