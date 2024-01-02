Felçli geldiği hastanede ilk adımlarını atmaya başladı

BİR KİŞİYE 856 BİN LİRA
10 BİLEN bir kişi, 856 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 673'er, 8 bilenler 641'er, 7 bilenler 107'şer, 6 bilenler ve hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.
KANLIHANE
Niğde'de Ramazan Gök (39), kahvede karşılaştığı husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök'ü (52) tabancayla katletti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı öğrenen Gül ve Gök'ün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gök'ün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı Gök'ü av tüfeğiyle vurup kaçarken jandarma tarafından İ.G ele geçirildi. Firari B.G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Vali Cahit Çelik, "Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştık. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
RONALDO MİLYARA KOŞUYOR
Futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, 900 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle sosyal medyanın en popüler isimleri arasında zirvenin açık ara sahibi olmaya devam ediyor. Portekizli yıldızın Instagram'da 615 milyon, Facebook'ta 168 milyon, X'te ise 110,5 milyon takipçisi bulunuyor. Ronaldo'yu, sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 600 milyonu bulan ezeli rakibi Lionel Messi takip ediyor. Bu iki yıldızın ardından Neymar, Mbappe ve Salah geliyor.