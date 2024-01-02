Devlet korumasında yetişen Sabri Sidar, Siirt’e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı

Sabri Sidar, Şırnak'ta dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetti. Babaannesi ve dedesinin yanına yerleşti. Ancak büyükleri yaşlanınca 11 yaşındayken kendisinden 2 yaş küçük kardeşiyle Siirt'te devlet korumasına verildi.
Sabri Sidar, Şırnak'ta dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetti. Babaannesi ve dedesinin yanına yerleşti. Ancak büyükleri yaşlanınca 11 yaşındayken kendisinden 2 yaş küçük kardeşiyle Siirt'te devlet korumasına verildi.
10 yıl devlet korumasında kalan Sidar, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken Sidar, devlet korumasında yetiştiği Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.
Bu görevlendirmeyle kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara rol model oldu. Sidar, "Koruma altında olan kardeşlerim kendilerini yalnız hissetmesinler. Aslında onlar Türkiye'nin en kalabalık ailesine sahip" dedi.