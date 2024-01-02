Devlet korumasında yetişen Sabri Sidar, Siirt’e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı









10 yıl devlet korumasında kalan Sidar, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken Sidar, devlet korumasında yetiştiği Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Bu görevlendirmeyle kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara rol model oldu. Sidar, "Koruma altında olan kardeşlerim kendilerini yalnız hissetmesinler. Aslında onlar Türkiye'nin en kalabalık ailesine sahip" dedi.