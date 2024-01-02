PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Devlet korumasında yetişen Sabri Sidar, Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı

Sabri Sidar, Siirt’te devlet korumasında büyüyüp hayata atıldı. Şimdi de kendisine yuva olan kente Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Devlet korumasında yetişen Sabri Sidar, Siirt’e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı

Sabri Sidar, Şırnak'ta dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetti. Babaannesi ve dedesinin yanına yerleşti. Ancak büyükleri yaşlanınca 11 yaşındayken kendisinden 2 yaş küçük kardeşiyle Siirt'te devlet korumasına verildi.





10 yıl devlet korumasında kalan Sidar, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken Sidar, devlet korumasında yetiştiği Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Bu görevlendirmeyle kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara rol model oldu. Sidar, "Koruma altında olan kardeşlerim kendilerini yalnız hissetmesinler. Aslında onlar Türkiye'nin en kalabalık ailesine sahip" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA