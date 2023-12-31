Yılın ilk bebeği Muhammed Talha, Hatay Defne Hastanesi’nde dünyaya geldi! İşte yeni yıla ’merhaba’ diyen miniklerimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğinin doğduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğinin doğduğunu bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeğin görüntülerini paylaştığı mesajında, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." ifadelerini kullandı.
ADANA'DA YILIN BEBEĞİ 'MASAL'
Adanada 2024 yılının ilk bebeği Ayşe-Emrah Çelik çiftinin kızları Masal oldu. Masal bebek, saat 00.05'de dünyaya geldi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ayşe-Emrah çelik çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 3 kilogram doğan kız bebeğe 'Masal' ismi verildi. Eşinin inşaat ustası olduğunu belirten Ayşe Çelik, çok mutlu ve heyacanlı olduğunu belirterek, "2'inci bebeğimi kucağıma aldım. Şehir Hastanesi'nden çok memnun kaldım. Hepsi çok güzel ilgilendi. Bebeğimizin ismini Masal koyduk" dedi.
Hastane yönetimi, yılın ilk bebeğinin annesi Ayşe Çelik'e çiçek verdi.
KAYSERİ'DE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı. Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'nde, saat 00.02'de, 3 kilo 300 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.
Kezban ve Oğuz Alkan çifti, sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Ceylin" ismini verdi.
Kezban Alkan, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade etti.
Tüm çocuklar için güzel bir yıl olmasını temenni eden Alkan,"Yeni yılın yeni bebeği olduğu için çok heyecanlıyım. Yeni yılın herkese güzellikler getirmesini diliyorum. Bize de yeni yılın ilk bebeği olması sürpriz oldu. Heyecanlı ve duygusalız. İkinci çocuğumuz." dedi.
Baba Oğuz Alkan da yeni yıla bebekleri ile girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.
Dünyada tüm bebeklerin huzurlu bir hayat geçirmesi gerektiğini aktaran Alkan, Filistin'deki bebekler için de savaşın bitmesini diledi.
Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ertuğrul Keklik de hastanelerinde 2024 yılının ilk bebeğinin dünyaya geldiğini aktardı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Arzu Karakaş Aydın ise bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Alkan ailesini dünyaya gelen bebekleri için hastanede ziyaret etti.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ, YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da 2023'ün son 2024 yılının ise ilk bebeklerini ziyaret etti.
Aktaş, 2023'ün son, yeni yılın ise ilk ziyaretini, Bursa Şehir Hastanesi'ne gerçekleştirdi. Görevi başındaki hastane personeline çiçek veren Aktaş, 2023'ün Bursa'da doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Ali Asaf bebeği de gördü. Tuğba ve Şevket Sarı çiftinin çocuklarına altın takan Aktaş, ayrıca bebek seti de hediye etti.
Aktaş'ın ziyareti sırasında yeni yılın ilk bebeği Zeynep Ece de dünyaya geldi. Ceylan ve Levent Gültekin çiftini de ziyaret eden Aktaş, bebeğe altın taktı, ayrıca aileye çiçek ve bebek seti hediye edildi.
Aktaş'a ziyaretinde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Başhekim yardımcısı Dr. Özlem Avcı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Vekili Özlem Kavak da eşlik etti.