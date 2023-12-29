Esra Erol yine bir gözyaşını dindirdi! 35 yıldır köklerini arayan Yonca, annesinin gerçek ailesine ulaştı

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da izleyicileri yine ekrana kilitledi. Programa katılan Yonca Birol, ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Yüzde 85 engelli ve şizofreni hastası olduğu bilinen annesi ile yayına katılan Yonca Birol, annesinin biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

TEYZESİ VE DAYILARINI ÖĞRENDİ

Birol, annesinin isminin 30 yaşında konulduğu söyledi. Bu sırada Fatma Hanım'ın eski görümcesi olan Gülay adlı kadın yayına bağlandı. Fatma Hanım'ın kardeşleri olduğunu, Yonca'nın da Özlem adında 92 doğumlu bir kız kardeşi olduğunu söyledi.