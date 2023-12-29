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Esra Erol yine bir gözyaşını dindirdi! 35 yıldır köklerini arayan Yonca, annesinin gerçek ailesine ulaştı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol’da bir mucize daha yaşandı. 35 yıldır köklerini arayan Yonca, annesinin gerçek ailesine ulaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Esra Erol yine bir gözyaşını dindirdi! 35 yıldır köklerini arayan Yonca, annesinin gerçek ailesine ulaştı

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da izleyicileri yine ekrana kilitledi. Programa katılan Yonca Birol, ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Yüzde 85 engelli ve şizofreni hastası olduğu bilinen annesi ile yayına katılan Yonca Birol, annesinin biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

TEYZESİ VE DAYILARINI ÖĞRENDİ
Birol, annesinin isminin 30 yaşında konulduğu söyledi. Bu sırada Fatma Hanım'ın eski görümcesi olan Gülay adlı kadın yayına bağlandı. Fatma Hanım'ın kardeşleri olduğunu, Yonca'nın da Özlem adında 92 doğumlu bir kız kardeşi olduğunu söyledi.

Fatma Hanım'ın babasının Ali, annesinin Mübera olduğunu belirtti. Ayrıca Hasan isminde bir ağabeyi olduğunu kaydetti. Yonca Hanım'a 2 teyzesi ve 2 dayısı olduğunu söyleyen eski görümce, Fatma Hanım'ın iki kardeşinin de öldüğünü belirtti.

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