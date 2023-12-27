Havva Nur, Hatay’daki depremin enkazından 72 saat sonra kurtuldu! Kendisini çıkaran İsviçreli Daniel’i buldu...

O Gün kardeşimle kavga ettik. Ölmek istediğini söyledi. Öptüm ve yattık. Aniden sarsıntı başladı. Ev, 15 saniyede yıkıldı. Üstümüze kolon düştü. Abim, yanımda öldü! Sonra diğer kardeşimin sesi kesildi.







Ayaklarımı abimin naaşının altına sokup ısıttım. Hayaller görmeye başladım! Birden İsviçreli ekip geldi ve kurtarıldım. Sonra beni çıkaran Bruno'yu aradım! Ulaştım. İlk şu sözü oldu: Seni asla unutmayacağım.