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Tam 'SMA'nı! Haydi Mihra Helin'e nefes olmak için yarışalım

İzmir'de topuktan alınan kanla 9 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan Tülay Yenigün (28) ve Veysi Yenigün'ün (30) kızları 15 aylık Mihra Helin Yenigün'ün tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. İşte sziler için derlediğimiz 24 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:01
Tam ’SMA’nı! Haydi Mihra Helin’e nefes olmak için yarışalım

İzmir'de topuktan alınan kanla 9 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan Tülay Yenigün (28) ve Veysi Yenigün'ün (30) kızları 15 aylık Mihra Helin Yenigün'ün tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Hastanede gözetim altında tutulan Mihra Helin'in solunum cihazına ihtiyaç duyduğu için yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirten Yenigün, kampanyanın henüz yüzde 29'unun tamamlandığını belirterek, "Kızımız doğduğu günden beri yaşam mücadelesi veriyor. Kızımızı gen tedavisine kavuşturmak istiyoruz" dedi.


GÜVENLİ TÖREN!
Askeri rütbe sisteminin kullanıldığı, ABD'nin en büyük polis teşkilatı New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Polis Akademisi'nde terfi töreni yapıldı. 19 yıldır teşkilat içinde değişik alan ve mertebelerde görev yapan İdris Güven, NYPD'de, Türkiye'deki polis teşkilatı sisteminde 3. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen yarbay (Deputy inspector) rütbesine getirildi. Terfi töreninden sonra konuşan Güven, "1978 İstanbul doğumluyum, 13 yaşından beri ABD'de yaşıyorum. Özel bir tören için buradayız. NYPD'nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde ilk defa (bir Türk olarak) 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldim. Türk toplumu adına da mutluyum. Çünkü biz de burada artık varız" dedi.



SİGARA YAKTI
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat "kara para aklama" suçundan 4 Kasım'a kadar gözaltında kalmış sonra da tutuklanarak cezaevine götürülmüşlerdi. Soruşturma açılan polis memurlarından sadece birinin Dilan Polat dosyasında görevli olduğunu aktaran kaynaklar o polis memurunun da Dilan Polat'ı gözaltında olduğu sürede sigara içmek için dışarı çıkardığının tespit edildiğini söyledi. Polisin önceki gün açığa alındığı belirtildi.



ÇAMURAY!
Bartın'da, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası intihar etmek için Kemerköprü Mahallesi'ndeki ırmak kenarına giden H.E. Ay (25), çamura saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan H.E., Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


KANADINI KIRDILAR
ABD medyası, Wagner şefi Prigojin'in nasıl öldürüldüğünün detaylarını servis etti. Uçuştan 11 saat önce özel jetin yakıt ikmali sırasında kanadın altına bomba yerleştirildi. Kalkış anında da uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Emri de İstihbarat Şefi Petruşev verdi. Petruşev'in bizzat Rusya lideri Putin tarafından başarılı operasyon nedeniyle madalya ile ödüllendirileceğine dikkat çekildi.




TACİZ BAŞKANI
Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings'de taciz skandalı patlak verdi. Şirketin Başkanı Saito Takeşi, şirketin üst düzey isimlerinin de yer aldığı toplantıda sarhoşken bir kadını taciz etmesi nedeniyle görevden alındı. Firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı. Yaklaşık 1.5 yıl önce de eski başkan Sugimori Tsutomu da lokantada yemek yerken bir garson kızı taciz nedeniyle görevden ayrılmıştı.



İTRAİL ZULMÜ
İsrail vahşetini dünya medyası da görmeye başladı. İşgal ordusunun sekiz gün boyunca kuşattığı Kamal Adwan Hastanesi ile ilgili Amerikan televizyonu CNN'in haberinde kan dondurucu ifadeler yer aldı. İsrail askerlerinin tekerlekli sandalyedeki bir Filistinli'yi köpeklere parçalattığı, doktorları öldürdüğü ve Filistinliler'in cansız bedenlerini buldozerle ezdiğini yayınladı. CNN'in ulaştığı videolarda hastane bahçesinde görülen çürümüş insan kalıntıları kan donduran iddiayı doğruladı.



BULGARLAR EDİRNE'DE YENİ YIL ALIŞVERİŞİNDE
Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, yeni yıl kutlamaları için de Edirne'yi tercih edince günler öncesinden rezervasyon yaptırdıkları oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı. Alışveriş için hafta sonu Edirne'ye akın eden ve adım atacak yer bırakmayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Edirne esnafı, yılbaşı hareketliliğinden memnun olduğunu söyledi. Alışveriş yapan Edirne halkına yurtdışından gelen turistlerin de eklenmesiyle alışveriş yoğunluğu yaşandığını ifade eden esnaf, yüzünün güldüğünü anlattı. Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları da, yılbaşı alışverişi yaptıklarını söyledi.



95.3 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 95 milyon 383 bin 61 lira devretti. 5 bilenler 457 bin 200 lira, 4 bilenler 4 bin 846 lira, 3 bilenler 377 lira, 2 bilenler ise 37 lira alacak.

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