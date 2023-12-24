Tam ’SMA’nı! Haydi Mihra Helin’e nefes olmak için yarışalım





ÇAMURAY!

Bartın'da, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası intihar etmek için Kemerköprü Mahallesi'ndeki ırmak kenarına giden H.E. Ay (25), çamura saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan H.E., Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



KANADINI KIRDILAR

ABD medyası, Wagner şefi Prigojin'in nasıl öldürüldüğünün detaylarını servis etti. Uçuştan 11 saat önce özel jetin yakıt ikmali sırasında kanadın altına bomba yerleştirildi. Kalkış anında da uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Emri de İstihbarat Şefi Petruşev verdi. Petruşev'in bizzat Rusya lideri Putin tarafından başarılı operasyon nedeniyle madalya ile ödüllendirileceğine dikkat çekildi.







TACİZ BAŞKANI

Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings'de taciz skandalı patlak verdi. Şirketin Başkanı Saito Takeşi, şirketin üst düzey isimlerinin de yer aldığı toplantıda sarhoşken bir kadını taciz etmesi nedeniyle görevden alındı. Firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı. Yaklaşık 1.5 yıl önce de eski başkan Sugimori Tsutomu da lokantada yemek yerken bir garson kızı taciz nedeniyle görevden ayrılmıştı.





İTRAİL ZULMÜ

İsrail vahşetini dünya medyası da görmeye başladı. İşgal ordusunun sekiz gün boyunca kuşattığı Kamal Adwan Hastanesi ile ilgili Amerikan televizyonu CNN'in haberinde kan dondurucu ifadeler yer aldı. İsrail askerlerinin tekerlekli sandalyedeki bir Filistinli'yi köpeklere parçalattığı, doktorları öldürdüğü ve Filistinliler'in cansız bedenlerini buldozerle ezdiğini yayınladı. CNN'in ulaştığı videolarda hastane bahçesinde görülen çürümüş insan kalıntıları kan donduran iddiayı doğruladı.