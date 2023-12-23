Oyuncu Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: "Uyuşturucu batağına düştüm"

Ünlü oyuncu Damla Erşubaşı, bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazındı. 2016 yılında ise işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasında evliliğe imza attı.
Ünlü oyuncu Damla Erşubaşı, bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazındı. 2016 yılında ise işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasında evliliğe imza attı.
Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşandı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası ayrılan ikili yeniden karşılaştı. Bu kez Keser, eski eşi Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtı.
"BENİ TEHDİT ETTİ"
Keser, eline ulaşan görüntülerin ardından mahkemeye başvurarak "Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum" ifadesini kullandı. Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, velayeti almayı başardı. Mahkeme heyeti kararıyla çocuklarını eski eşine kaptıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı.
Uyuşturucu kullandığını itiraf eden ünlü oyuncu, "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam Mustafa Can Keser'in parasıydı. Beni tehdit etti. Çocuklarımı aldı" ifadelerini kullandı.