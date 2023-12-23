Oyuncu Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: "Uyuşturucu batağına düştüm"

Ünlü oyuncu Damla Erşubaşı, bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazındı. 2016 yılında ise işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasında evliliğe imza attı.

Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşandı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası ayrılan ikili yeniden karşılaştı. Bu kez Keser, eski eşi Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtı.