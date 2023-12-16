Hürrem Sultan’ın bir günde yediği yemekler! 1 gün boyunca Hürrem Sultan gibi beslenin

Hürrem Sultan'ın bir gün boyunca tükettiği bu leziz yemekler, sadece onun rafine zevkini değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin ve çeşitli mutfağını da yansıtıyor. İşte detaylar...

Sosyal medyada gezen bir görsel Hürrem Sultan'ın bir günde neler yediğini gösteriyor. Bu görsel ve Osmanlı mutfağı ele alındığında Hürrem Sultan'ın bir günde yediklerini sizler için derledik. İşte o liste...