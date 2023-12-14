Yardım kampanyası başlatılmıştı: Bodrum’da öldürülen anne ile kızının cenazeleri 15 gün sonra teslim alındı

Tüyler ürperten cinayet, 1.5 ay önce Muğla Bodrum'da yaşanmıştı. Litvanya'da yaşayan eski asker Andrej Kuslevic, Türkiye'ye gelerek gayrimenkul alım-satım işi yapan eski eşi Irina Dvizova (42) ile küçük çocuklarının velayeti meselesi yüzünden tartıştı.
Irina ve kızı Dayana'yı (15) silahla hayattan kopardı. Cesetleri de çarşafa sararak uçurumdan attı. Küçük çocuğunu alıp Litvanya'ya kaçtı. Maddi durumu iyi olmayan en büyük oğlu David Dvizova, cenazelerinin alınması için Rusya'da yardım kampanyası başlattı.
Toplanan yardımların ardından Rusya'dan uçakla dün Muğla'ya geldi. Teslim aldığı cenazeleri Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.