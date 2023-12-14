Yardım kampanyası başlatılmıştı: Bodrum’da öldürülen anne ile kızının cenazeleri 15 gün sonra teslim alındı

Irina ve kızı Dayana'yı (15) silahla hayattan kopardı. Cesetleri de çarşafa sararak uçurumdan attı. Küçük çocuğunu alıp Litvanya'ya kaçtı. Maddi durumu iyi olmayan en büyük oğlu David Dvizova, cenazelerinin alınması için Rusya'da yardım kampanyası başlattı.