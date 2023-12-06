Yardımcı Şule, Dilan Polat’ın evine kaçak akrabalarını doldurmuştu! Şule, kardeşiyle birlikte ülkesine yollandı

Dilan Polat 'ın Özbek yardımcısı Şule lakaplı Shaklo K., boş kalan villaya çöreklendi! Fakat kaçak olduğu belirlendi. Sınır dışı edildi. Şirketine el konulan Eylül Öztürk ise isyan etti: Neyle suçlandığımı bilmiyorum! Shaklo K. ve kardeşi Nargiza K.'nin vizelerinin bittiği ve kaçak durumuna düştükleri anlaşıldı

SINIR DISINA ' ŞU TLE'! Polatgiller tutuklandı. Milyon dolarlık villaları, "kara kutusu" olan Şule lakaplı yardımcısına kaldı. Polat'ın videolarında sık sık paylaştığı ve Şule diye bahsettiği bakıcı Shaklo K., Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırdı.

Bu durum üzerine ekipler düğmeye bastı. Shaklo K. ve Şule'nin Özbekistan'dan gelen akrabası Nargiza K, Dilan Polat'ın evinde gözaltına alındı. Shoklo K.'nın izninin bittiği öğrenilirken Nargiza K'nın 10 ay önce turistik vize ile geldiği ve kaçak durumda olduğu anlaşıldı. Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilen iki kadının sınır dışı edileceği açıklandı.



TIK-TOK OPERASYON

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 180 gün içerisinde PKK terör örgütü üyesi 3 bin 583, FETÖ üyesi 4 bin 482 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Operasyonlarda 3'ü kırmızı kategoride olan 37 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Yerlikaya, çocuk istismarına karşı da Siber polisin sanal âlemde devriyede olduğunu açıkladı. Yerlikaya, TikTok uygulamasında bin 332 hesap yöneticisinin çocuk istismarı yaptığının tespit edildiğini, 13 kişinin tutuklandığını açıkladı. (HALİT TURAN)