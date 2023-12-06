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Yardımcı Şule, Dilan Polat'ın evine kaçak akrabalarını doldurmuştu! Şule, kardeşiyle birlikte ülkesine yollandı

Polatgiller tutuklandı. Milyon dolarlık villaları, "kara kutusu" olan Şule lakaplı yardımcısına kaldı. Polat'ın videolarında sık sık paylaştığı ve Şule diye bahsettiği bakıcı Shaklo K., Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırdı. Dilan Polat’ın Şule lakaplı Özbek yardımcısının kaçak olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kardeşiyle birlikte ülkesine yollandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Yardımcı Şule, Dilan Polat’ın evine kaçak akrabalarını doldurmuştu! Şule, kardeşiyle birlikte ülkesine yollandı

Dilan Polat'ın Özbek yardımcısı Şule lakaplı Shaklo K., boş kalan villaya çöreklendi! Fakat kaçak olduğu belirlendi. Sınır dışı edildi.

Şirketine el konulan Eylül Öztürk ise isyan etti: Neyle suçlandığımı bilmiyorum!

Shaklo K. ve kardeşi Nargiza K.'nin vizelerinin bittiği ve kaçak durumuna düştükleri anlaşıldı




SINIR DISINA 'ŞUTLE'!
Polatgiller tutuklandı. Milyon dolarlık villaları, "kara kutusu" olan Şule lakaplı yardımcısına kaldı. Polat'ın videolarında sık sık paylaştığı ve Şule diye bahsettiği bakıcı Shaklo K., Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırdı.

Bu durum üzerine ekipler düğmeye bastı. Shaklo K. ve Şule'nin Özbekistan'dan gelen akrabası Nargiza K, Dilan Polat'ın evinde gözaltına alındı. Shoklo K.'nın izninin bittiği öğrenilirken Nargiza K'nın 10 ay önce turistik vize ile geldiği ve kaçak durumda olduğu anlaşıldı. Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilen iki kadının sınır dışı edileceği açıklandı.


TIK-TOK OPERASYON
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 180 gün içerisinde PKK terör örgütü üyesi 3 bin 583, FETÖ üyesi 4 bin 482 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Operasyonlarda 3'ü kırmızı kategoride olan 37 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Yerlikaya, çocuk istismarına karşı da Siber polisin sanal âlemde devriyede olduğunu açıkladı. Yerlikaya, TikTok uygulamasında bin 332 hesap yöneticisinin çocuk istismarı yaptığının tespit edildiğini, 13 kişinin tutuklandığını açıkladı. (HALİT TURAN)




BİLMİYORMUŞ!
Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemi salladı. Bu isimlerden biri olan Eylül Öztürk'ün şirketine kayyum atandı. Kararı sonrası yeni bir açıklama yapan Öztürk, "Tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum" iddiasında bulundu.



ŞÜPHELİ GELİR!
Sosyal medya fenomenleri Doktor Tayyar ve eşi Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştirildi. Çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar verildi. Kararda, gelirin suç faaliyeti kapsamında elde edildiği ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi durumunda el koyma ve kayyum atama kararı verildiği kaydedildi. (ARZU KAYA)

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Güzellik salonları bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında da soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

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