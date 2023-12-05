Üniversiteli Mine Nur Uysal’ın acı ölümü! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim”

Kazanın ardından sürücü K. ise gözaltına alındı. Otomobili fark edip, son anda kurtulduğunu belirten İrem Koyuncu, "Mine Nur ile birlikte karşıya geçecektik. Araba bir anda hızla geldi. Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim.