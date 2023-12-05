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Üniversiteli Mine Nur Uysal’ın acı ölümü! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim”

Aksaray Üniversitesi öğrencisi Mine Uysal ve arkadaşı İrem Koyuncu, yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Süratle gelen otomobil, Uysal’a çarptı. Talihsiz kız olay yerinde can verirken, aynı yerde daha önce de birçok kez kaza yaşandığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
Üniversiteli Mine Nur Uysal’ın acı ölümü! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim”

Yürekleri yakan kaza önceki gece Aksaray'da meydana geldi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal ile yakın arkadaşı İrem Koyuncu, market alışverişini tamamladıktan sonra yurda doğru yürümeye başladı.

Yoldan geçmek isterlerken, G.K. yönetimindeki hızla gelen 06 KFT 11 plakalı otomobil, Mine Nur Uysal'a çarptı. Bu sırada İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Mine Nur, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mine Nur'un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü K. ise gözaltına alındı. Otomobili fark edip, son anda kurtulduğunu belirten İrem Koyuncu, "Mine Nur ile birlikte karşıya geçecektik. Araba bir anda hızla geldi. Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim.

Arkadaşım da telefonla konuşuyordu. Ona hızla çarptı. Daha sonra bir hayli sürüklendi" dedi.

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