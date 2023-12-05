Bursa’da balkonun çökmesiyle 7 katlı apartmandan aşağı düştü! Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaştı





TORUNA 15 YIL!

Konya'da uyuyan dedesi 66 yaşındaki İdris Akkoç'un bıçaklayıp, ağır şekilde yaralayan boks sporcusu 14 yaşındaki H.A, hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede tutuklu bulunan H.A'nın olaydan önce babaannesine, 'Dedeme bir şey olsa, ölse üzülür müsün?' dediği ifadelerine yer verildi. H.A ise ifadesinde, "İstemeden ve ne yaptığımı bilmeden yaptım. Karnına bıçağı sapladım ama bunu yapmak istememiştim. O akşam dedeme sarılıp, öpmüştüm" dedi. H.A., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. (Tolga YANIK)



DİLENCİNİN HASILATI

Düzce'de vatandaşların manevi duygularını sömürerek maddi kazanç elde eden dilenciler zabıta ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Bir kadın dilencinin ise üzerinden çıkan para şoke etti. Zabıta Karakolu'na götürülen kadının üzerinden bin 131 Türk Lirası para çıkarken Kabahatler Kanunu kapsamında şahısa cezai yaptırım uygulandı. Kadının günde ortalama bin 800 lira kazandığı ortaya çıktı.