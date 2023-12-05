Bursa’da balkonun çökmesiyle 7 katlı apartmandan aşağı düştü! Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaştı

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 2'nci Bilim Sokak'taki dün korkunç bir olay yaşandı...
Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 2'nci Bilim Sokak'taki dün korkunç bir olay yaşandı...
31 yaşındaki Muzaffer Gümüş, 7. Kattaki balkona çıktı. Bir anda zemin çöktü ve talihsiz genç adam zemine çakıldı. Çevredekiler Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gümüş, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken hastaneye kaldırılan Gümüş, hayatını kaybetti. Olayda, sokaktan otomobillerin geçtiği sırada balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.
TORUNA 15 YIL!
Konya'da uyuyan dedesi 66 yaşındaki İdris Akkoç'un bıçaklayıp, ağır şekilde yaralayan boks sporcusu 14 yaşındaki H.A, hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede tutuklu bulunan H.A'nın olaydan önce babaannesine, 'Dedeme bir şey olsa, ölse üzülür müsün?' dediği ifadelerine yer verildi. H.A ise ifadesinde, "İstemeden ve ne yaptığımı bilmeden yaptım. Karnına bıçağı sapladım ama bunu yapmak istememiştim. O akşam dedeme sarılıp, öpmüştüm" dedi. H.A., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. (Tolga YANIK)
DİLENCİNİN HASILATI
Düzce'de vatandaşların manevi duygularını sömürerek maddi kazanç elde eden dilenciler zabıta ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Bir kadın dilencinin ise üzerinden çıkan para şoke etti. Zabıta Karakolu'na götürülen kadının üzerinden bin 131 Türk Lirası para çıkarken Kabahatler Kanunu kapsamında şahısa cezai yaptırım uygulandı. Kadının günde ortalama bin 800 lira kazandığı ortaya çıktı.
73 MİLYON DEVRETTİ
6+joker bilen çıkmayınca 73 milyon 90 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 495 bin 203'er, 4 bilenler 5 bin 930'ar, 3 bilenler 351'er, 2 bilenler 33'er lira alacak.
2 TALİHLİYE 190'AR BİN
10 bilen 2 kişi, 189 bin 929'ar lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 215'er, 8 bilenler 575'er, 7 bilenler 125'er, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.
OHIO'DAN EDİRNE'YE
ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Vicki Lynn Parsa, 3 ay önce tatil için ailesiyle Türkiye'ye geldi. Çok sevdi. Yerleşmeye karar verdi. Edirne'de iş ilanıyla bulduğu bir kolejde öğretmenlik yapmaya başladı. Parsa, "5 çocuğum var, 4 çocuğum görev yaptığım okulda eğitim görüyor. 17 yaşındaki oğlum ise üniversiteye hazırlanıyor. Edirne'yi çok sevdim. Türk vatandaşı olmak istiyorum" dedi.
TÜRKIYE'YE 'KEL'İN
Türkiye, sağlık turizminde büyük atılım yaptı. Özellikle saç ekimi alanında zirveye çıktı. ABD'de yaşayan Nick Karvelishvili de soluğu Türkiye'de aldı. Karvelishvili "10 yıl önce saçlarım dökülmeye başladı, ilaç tedavisi işe yaramadı. Ülkemde iki operasyon için 30 bin dolar istediler. Türkiye'ye gelip hem daha ucuza hem de alanında uzman bir hekime yaptırdım" dedi.
SIRA 'DİŞİ' OLAY!
Bartın'da temizlikçi Tayfun Güney, kendisini diş hekimi olarak tanıtan Merve Urgancı ile tanıştı. 12 implant için 80 bin TL'ye anlaştı. Takılan implantlar, 1 ayda dökülmeye başladı. Güney, tedavinin merdiven altı yöntemiyle ve yanlış yapıldığını öğrenince şoka uğradı: Hem sağlığımdan hem paramdan oldum. Hukuk savaşı başlattım. (ALİ FAİK ATAY)
CİHAZ ELİNDE PATLADI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin teknik cihaz ve dron sorumlusu 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş'i adım adım takip etti. PKK'nın Batılı ülkelerden temin ettiği dronları geliştirip, Türk güvenlik güçlerine karşı eylemler düzenleyen hainin, Suriye/ Tel Rıfat'ta olduğu belirlendi. Nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
AYDA BİR İTİRAF!
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Field, Amerikan magazin dünyasını ikiye böldü. Ayda, çocuklarıyla seyahat ederlerken kendisi ve kocası Robbie Williams'ın her zaman First Class bilet aldıklarını, dört çocuklarını ise ekonomi sınıfında yolculuk ettiklerini doğruladı. Bu durum nedeni sorulduğunda ise Ayda, "Paranın değirini, sorumluluklarını anladıklarında bizimle birlikte uçacaklar" diye cevap verdi. US Magazine, sosyetenin bir bölümünün Ayda Field'e destek verdiğini ama karşı çıkanların da bir hayli fazla olduğunu yazdı. Robbie Williams ve 2010 yılında Amerikalı bir anne ve Türk bir babadan dünyaya gelen oyuncu Ayda Field, Robbie Williams ile 2010'da evlenmişti. çiftin bu evlilikten Theodora ve Colette adında iki kızı ve Charlton ve Beau adında iki de oğlu bulunuyor.
'KAİNAT'I KARIŞTIRIR
Bu yıl Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan Sheynnis Palacios, ülkesinde tartışılan bir isim haline geldi. Güzel isim, Nikaragua'da Daniel Ortega rejimine karşı direnişin sembolü oldu. Kainat Güzeli Palacios'un, 2018'de rejime karşı protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve yürüyüşlere katıldığı ortaya çıktı. Kosta Rika'da sürgünde yaşayan Nikaragualı sosyolog Elvira Cuadra, 2Bu bir sürpriz oldu ve ülkede kendiliğinden sevinç ifadelerini tetikledi. Güzel bir durumla karşı karşıyayız. Hem de Kainat'ın en güzelinin lider olduğu bir durum" dedi. Kainat Kraliçesi'ne yakın kaynaklar ise, "Palacios, Kainat'ı karıştırırsa şaşırmayız" yorumunu yaptı.
ÖZEL RESSAM
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim öğretmeni olarak görev yapan Cemil Cengiz Uygun, 27 yıl önce Mudanya sahilinde gördüğü çakıl taşlarındaki desenlerin ünlü Türk ve Dünya şahsiyetlerine benzeyen bölümlerine tablolara yansıtıyor. Uygun, Türkiye de bu sitilde çalışan tek ressam. (ALİ FAİK ATAY)
İZMİR'E İYİ HABER
İzmir'de de en büyük sorunlardan biri artık trafik yoğunluğu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü de bu konuda riskleri azaltmak için bir ilki başardı. Türkiye'de ilk olan; WhatsApp uygulamasında "Kanal Uygulaması" kapsamında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde gerekli planlamalar yapıldı. Birçok bölgede yaşanan olumsuzlukların paylaşıldığı ve yolda olanların rotasını bu uygulama ile değiştirdiği belirtildi. Şu anda 200 bin kişinin buluştuğu uygulamanın kısa sürede 1 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.
NİHAYET
İngiltere'de adı gizli tutulan bir sürücü adayı, ehliyet almak için teori sınavını 60. Denemede geçince gündem oldu. 38 yaşında olduğu belirtilen İngiliz'in, Birmingham yakınlarındaki Redditch'teki bir test merkezinde sınavı geçebilmek için 1380 sterlin ve yaklaşık 60 saat harcadığına dikkat çekildi. İngiliz medyası, kişinin adını öğrenmek için yoğun çaba harcasa da başaramadı.