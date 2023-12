Bursa’da balkonun çökmesiyle 7 katlı apartmandan aşağı düştü! Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaştı

AYDA BİR İTİRAF!

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Field, Amerikan magazin dünyasını ikiye böldü. Ayda, çocuklarıyla seyahat ederlerken kendisi ve kocası Robbie Williams'ın her zaman First Class bilet aldıklarını, dört çocuklarını ise ekonomi sınıfında yolculuk ettiklerini doğruladı. Bu durum nedeni sorulduğunda ise Ayda, "Paranın değirini, sorumluluklarını anladıklarında bizimle birlikte uçacaklar" diye cevap verdi. US Magazine, sosyetenin bir bölümünün Ayda Field'e destek verdiğini ama karşı çıkanların da bir hayli fazla olduğunu yazdı. Robbie Williams ve 2010 yılında Amerikalı bir anne ve Türk bir babadan dünyaya gelen oyuncu Ayda Field, Robbie Williams ile 2010'da evlenmişti. çiftin bu evlilikten Theodora ve Colette adında iki kızı ve Charlton ve Beau adında iki de oğlu bulunuyor.