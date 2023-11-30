Peygamberler şehrine 100 yeni proje: Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Şanlıurfa’da!

Bu kapsamda yaptıkları çalışmaları örneklendiren Başkan Beyazgül, şöyle devam etti: "Belediyenin 1.5 milyar TL'lik borcunun yüzde 50'lere varan oranlarda faizi vardı. Düzenli ödemeye rağmen borç yükü azalmıyordu. Bunun çözümü için düşük faizle kredi aldık. Borcu kapatıp yüksek faiz yükünden kurtulduk. Ardından faiz düşükken bir kredi daha çektik ve bununla araç, fabrika gibi yatırımlar yaptık. Böylece ihtiyacı kendi içimizden karşıladık ve maliyetleri düşürdük. Mesela 10 kilomet-relik yol yapımı için ödeyeceğimiz ihale bedeline satın aldığımız fabrikayla 100 kilometre yol yaptık. Yine çektiğimiz düşük faizli krediyle belediyeye araç alımı yaptık. Bu araçların her biri 5-6 kat değerlendi. 650 bin TL'ye aldığımız araç 3.5-4 milyon TL oldu. 96 bin TL'ye aldığımız araçlar vardı. Şimdi o araçlar 1 milyon TL'nin üzerinde. Yani biz fiyat ve faiz düşükken emtiaya yatırım yapmış olduk. Böylece belediyemizin varlıklarını artırdık."





700 MİLYON TL ALACAĞIMIZ VAR

Halihazırda belediyenin 300 milyon TL borcu olduğunu anlatan Başkan Beyazgül, "Belediye varlıklarının yanı sıra 700 milyon TL de alacağımız var. Bizim bir aylık gelirimiz bu borcu kapatır" şeklinde konuştu. Özellikle kırsalda su borcu tahsilatında sorun yaşadıklarını anlatan Başkan Beyazgül, "Oradan gelen bir açığımız var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu 'Ben elektrik faturasını ödemiyorum' şeklinde bir çıkış yapmıştı hatırlarsanız. Bu söylemin sonrasında hepten sıkıntıya düştük. Borç ödeme oranı yüzde 50'lerin de altına geriledi. Zaten zor tahsil ediyorduk, bu da tahsilatı daha da güçleştirdi. 6 ay boyunca kırsalda tahsilat için uğraştık" dedi.

HİZMET REKORU

Tarih boyunca yaşayan medeniyetlerin izinde bir kültür beşiği, Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe'nin bulunduğu topraklar... İbrahim peygamberin doğduğu peygamberler şehri, Güneydoğu Anadolu'nun göz bebeği, Fırat'ın kolyesi Şanlıurfa'dayız. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri olarak il buluşmaları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün misafiri olduk. Bu güzel şehirdeki hizmetleri, yatırımları, ve değişimi yakından görme fırsatı bulduk.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün tarihi koruma ve Yeni Urfa'yı inşa etmekte oluşuna tanık olmanın mutluluğunu yaşadık. Başkan Beyazgül, peygamberler kentine neler yapmamış ki? Ardı ardına yapılmış ve yapılmakta olan bulvarlar, Kale Arkası, Kızılay Bahçesi, Abide Kavşağı, Kızılkoyun Bahçesi, şehir içi asfalt yollar, kilitli parke çalışmaları, Açıksu Caddesi, alt üst geçitleri, kadın destek merkezleri, gençlik merkezleri, mezbahalar, köy yolları, sayamayacağımız kadar işi başarmış. Sehirde yaşayan herkese dokunan hizmetler göz kamaştırıyor. Şanlıurfa adına ve tarihine yakışır bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Şanlıurfa geceleri de bambaşka. Işıklı köprüler, yollar, bahçeler bir rüya alemi gibi karşımıza çıktı. Bir Belediye Başkanı'nın neler yapmaya muktedir olduğunu görmek için Şanlıurfa'ya gelmek gerek. Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül rekor oyla (yüzde 61) seçildi. Hizmetlerinde de rekorlar kırıyor...

Bülent Erandaç