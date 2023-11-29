Bu gizemli kişi 2024 yılında gerçekleşeceğini iddia ettiği bazı olaylardan bahsederek dikkatleri üzerine çekti. En çarpıcı iddialarından biri, insanların süper güçlere sahip olacağı yönündeydi. Bu iddialar pek çok kullanıcının "Keşke ben de süper güçler kazansam" şeklinde yorum yapmasına neden oldu. Peki, bu iddialar ne kadar gerçekçi?

2024 KEHANETLERİ DUYANLARI ŞAŞIRTTI Zaman yolcusunun dikkat çeken bir diğer iddiası ise 2 Nisan tarihinde bilim insanlarının yapacağı önemli bir keşifle ilgili.