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800 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2024 işaret etti ve ekledi: "İnsan ömrü için en az 50 yıl"

Zaman yolculuğu bilimsel olarak henüz mümkün görünmese de insanların geçmiş ve gelecekle ilgili duyduğu merakı canlı tutan bir konu olmayı sürdürüyor. Son zamanlarda sosyal medya platformlarında ortaya çıkan ilginç iddialar zaman yolculuğu konusunu tekrar gündeme getirdi. Özellikle TikTok gibi mecralarda paylaşılan videolarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu, izleyicileri şaşkına çevirdi. Bu iddiaların doğruluğu ya da sahiciliği tartışılırken bu tür paylaşımlar büyük ilgi çekti ve insanların hayal güçlerini tetikledi.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 08:57 Güncelleme 29 Kasım 2023, 08:57
800 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2024 işaret etti ve ekledi: İnsan ömrü için en az 50 yıl

Bu gizemli kişi 2024 yılında gerçekleşeceğini iddia ettiği bazı olaylardan bahsederek dikkatleri üzerine çekti. En çarpıcı iddialarından biri, insanların süper güçlere sahip olacağı yönündeydi. Bu iddialar pek çok kullanıcının "Keşke ben de süper güçler kazansam" şeklinde yorum yapmasına neden oldu. Peki, bu iddialar ne kadar gerçekçi?

2024 KEHANETLERİ DUYANLARI ŞAŞIRTTI

Zaman yolcusunun dikkat çeken bir diğer iddiası ise 2 Nisan tarihinde bilim insanlarının yapacağı önemli bir keşifle ilgili.

İNSAN ÖMRÜ EN AZ 50 YIL...

İddiaya göre bu keşif insan ömrünü 50 yıl uzatacak bir elementle ilgili. Ancak bu tür bir buluşun şu an için bilimsel olarak mümkün olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler var.

Zaman yolcusu 2024 yılında gerçekleşecek bazı olaylara da değiniyor. Bunlar arasında Mars'ta insan kemikleri bulunması, bazı insanların güneş enerjisinden süper güçler kazanması ve bilim adamlarının paralel bir evrene portal açması gibi iddialar bulunuyor.

Ancak bu iddiaların herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığı ve tamamen hayal ürünü olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları da zaman yolculuğu konusunda oldukça şüpheci. Onlara göre bu tür iddialar bilimsel temelden yoksun ve gerçek dışı. Bu kapsamda ortaya atılan iddialara temkinli yaklaşmak gerekiyor.

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