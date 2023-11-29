1000 kişiden 999’u bulamıyor! Resimdeki 5 limonu bulanın IQ’su en az 115 çıkıyor

Bu bulmaca zekanın sınırlarını zorluyor. Dudas'ın hazırladığı bu görselde civcivlerin arasına gizlenmiş 5 çekirdeksiz limonu bulanların IQ seviyesinin yüksek olduğu iddia ediliyor. Limon ve civcivlerin aynı sarı tonları içinde gizlenmiş bu limonları bulmak gerçekten de bir meydan okuma.
RESİMDEKİ 5 LİMONU BULABİLİR MİSİN?
Bu etkinlik sadece bir zeka testi değil, aynı zamanda bir dikkat ve odaklanma egzersizi. Dudolf'un çizdiği bu görsel kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Civcivler ve limonlar arasındaki renk benzerliği, limonları bulmayı zorlaştırıyor. Şapka, atkı ve papyon takmış civcivler arasında saklanan bu limonlar, sizi hem şaşırtacak hem de zekanızı test edecek.