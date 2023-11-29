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1000 kişiden 999'u bulamıyor! Resimdeki 5 limonu bulanın IQ'su en az 115 çıkıyor

Sosyal medyada büyük bir çıkış yakalayan optik illüzyon milyonlarca kişiyi şaşkına çeviriyor. Gergely Dudas yani bilinen adıyla Dudolf tarafından hazırlanan ve yüzlerce civciv arasına ustaca gizlenmiş beş limonu bulma görevi binlerce kişiyi bekliyor. Fotoğraf internette çok kez paylaşıldı ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Şimdi dikkatlice bakın ve 5 gizli limonu aramaya başlayın.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 16:42 Güncelleme 29 Kasım 2023, 16:42
1000 kişiden 999’u bulamıyor! Resimdeki 5 limonu bulanın IQ’su en az 115 çıkıyor

Bu bulmaca zekanın sınırlarını zorluyor. Dudas'ın hazırladığı bu görselde civcivlerin arasına gizlenmiş 5 çekirdeksiz limonu bulanların IQ seviyesinin yüksek olduğu iddia ediliyor. Limon ve civcivlerin aynı sarı tonları içinde gizlenmiş bu limonları bulmak gerçekten de bir meydan okuma.

RESİMDEKİ 5 LİMONU BULABİLİR MİSİN?

Bu etkinlik sadece bir zeka testi değil, aynı zamanda bir dikkat ve odaklanma egzersizi. Dudolf'un çizdiği bu görsel kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Civcivler ve limonlar arasındaki renk benzerliği, limonları bulmayı zorlaştırıyor. Şapka, atkı ve papyon takmış civcivler arasında saklanan bu limonlar, sizi hem şaşırtacak hem de zekanızı test edecek.

Merak edenler için bu zorlu görevi kolaylaştıracak bir ipucu. Civcivlerin arasındaki gizli limonların yerlerini tek tek gösteriyoruz. Bakalım bu bulmacayı çözmekte ne kadar başarılı olacaksınız?

İŞTE LİMONLARIN YERİ

Yerleri merak edenler için civcivlerin arasına saklanmış limonları tek tek işaretliyoruz.

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