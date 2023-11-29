1000 kişiden 999’u bulamıyor! Resimdeki 5 limonu bulanın IQ’su en az 115 çıkıyor

Bu bulmaca zekanın sınırlarını zorluyor. Dudas'ın hazırladığı bu görselde civcivlerin arasına gizlenmiş 5 çekirdeksiz limonu bulanların IQ seviyesinin yüksek olduğu iddia ediliyor. Limon ve civcivlerin aynı sarı tonları içinde gizlenmiş bu limonları bulmak gerçekten de bir meydan okuma.

RESİMDEKİ 5 LİMONU BULABİLİR MİSİN? Bu etkinlik sadece bir zeka testi değil, aynı zamanda bir dikkat ve odaklanma egzersizi. Dudolf'un çizdiği bu görsel kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.