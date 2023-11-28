Foyaları ortaya çıkıyor: Dilan Polat’ın ardından sosyal medya fenomeni Ezgi Doğan dikkatleri üzerine çekti

İki kız kardeş Silivri'deki 9 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne yerleştirildi. 30 kişilik koğuşa verildi. Diğer mahkumlar "Sosyetik hırsızlar" deyince ortam fena gerildi.
İki kız kardeş Silivri'deki 9 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne yerleştirildi. 30 kişilik koğuşa verildi. Diğer mahkumlar "Sosyetik hırsızlar" deyince ortam fena gerildi.
Bunun üzerine Polat ve Doğu'nun başına bir gardiyan dikildi. Bu arada "intihar" iddiaları üzerine Dilan Polat'ın yiyecekleri kontrol edildi. Ayrıca psikologla görüşmesine karar verildi.
A'KIL'ALMAZ
Polat çiftine yönelik operasyon, sosyal medya fenomenlerinin gerçek yüzünü gösterdi! Dilan Polat'ın bindiği arabaların, taktığı dolarların, uçtuğu uçakların arka planında büyük bir kara para aklama organizasyonunun olduğu tespit edildi.
Polatgiller tutuklanırken gözler şimdi de benzerlerine çevrildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 600 fenomeni incelemeye geçerken gözler bu kez Ezgi Doğan'a çevrildi! Ezgi Doğan'ın da tıpkı Dilan Polat gibi son 6 yılda güzellik merkezi açıp köşeyi döndüğü belirlendi.
Doğan'ın 2018-2024 yılları arasında sektöre hızlı bir giriş yaparak, büyük şehirlerin en gösterişli noktalarında şubeler açtığı tespit edildi. Bir anda mülkler edindi. Lüks arabalar alıp direksiyona geçti. Bu arada Doğan'ın güzellik merkezleriyle ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmedi. Sosyal medya kullanıcıları özellikle İstanbul ve Ankara'da yapılan işlemlerde vücutlarında yanık oluştuğunu belirtti. Yetkililere seslenen müşteriler "Hem paramızdan hem sağlımızdan olduk" dedi.
AYNI ALAN'DA
Gözlerin çevrildiği diğer bir isim de Sevim Alan'dı. İnstagram'da 4 milyon takipçisi olan ve 61 tane güzellik merkezi bulunan Alan, tüm gözleri üzerinde topladı. Ancak ilginç bir şekilde kendisine ait hiçbir malvarlığının bulunmaması "Acaba üzerinden mi çıkarıyor" sorusuna yol açtı. Bu arada Alan'ın her açılışta Gülben Ergen'i ağırlaması da dikkatlerden kaçmadı!
EYLÜL SATIŞTA
Hapsi boylayan Dilan Polat'ın kankası olan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, ABD'ye yerleşti. ABD'nin farklı şehirlerinde mal varlıkları aldığı öğrenildi.
Ancak Türkiye'den gitmeden tüm evlerini ve arabalarını sattığı tespit edildi. Bunlar arasında eşine adığı Rollc Royce'un da olduğu öğrenildi.
Ergen'le açılış yapan Sevim Alan, Dilan Polat'la kanka çıktı! İkilinin eski fotoğraflarını görenler ise şoka uğradı: Yol aynı. Para, araba ve estetik operasyon!