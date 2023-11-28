Foyaları ortaya çıkıyor: Dilan Polat’ın ardından sosyal medya fenomeni Ezgi Doğan dikkatleri üzerine çekti

Polatgiller tutuklanırken gözler şimdi de benzerlerine çevrildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 600 fenomeni incelemeye geçerken gözler bu kez Ezgi Doğan'a çevrildi! Ezgi Doğan'ın da tıpkı Dilan Polat gibi son 6 yılda güzellik merkezi açıp köşeyi döndüğü belirlendi.

Doğan'ın 2018-2024 yılları arasında sektöre hızlı bir giriş yaparak, büyük şehirlerin en gösterişli noktalarında şubeler açtığı tespit edildi. Bir anda mülkler edindi. Lüks arabalar alıp direksiyona geçti. Bu arada Doğan'ın güzellik merkezleriyle ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmedi. Sosyal medya kullanıcıları özellikle İstanbul ve Ankara'da yapılan işlemlerde vücutlarında yanık oluştuğunu belirtti. Yetkililere seslenen müşteriler "Hem paramızdan hem sağlımızdan olduk" dedi.





AYNI ALAN'DA

Gözlerin çevrildiği diğer bir isim de Sevim Alan'dı. İnstagram'da 4 milyon takipçisi olan ve 61 tane güzellik merkezi bulunan Alan, tüm gözleri üzerinde topladı. Ancak ilginç bir şekilde kendisine ait hiçbir malvarlığının bulunmaması "Acaba üzerinden mi çıkarıyor" sorusuna yol açtı. Bu arada Alan'ın her açılışta Gülben Ergen'i ağırlaması da dikkatlerden kaçmadı!





EYLÜL SATIŞTA

Hapsi boylayan Dilan Polat'ın kankası olan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, ABD'ye yerleşti. ABD'nin farklı şehirlerinde mal varlıkları aldığı öğrenildi.