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3 emoji sana ne anlatıyor? Görseldeki atasözünü sadece çok zekiler bulabiliyor

Düşünme yeteneğinizi sınayan ve yalnızca dahilerin çözebileceği bir bulmaca oyunu karşınızda! Sadece 5 saniyede tahmin edilebileceğiniz mantık ve yaratıcılığınızı zorlayan bu zeka oyunu büyük ilgi görüyor. Görselde yer alan üç emojinin hangi atasözünü anlatmaya çalıştığını bulabilir misiniz? İşte emojilerin anlattığı o atasözü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 16:54 Güncelleme 28 Kasım 2023, 16:54
3 emoji sana ne anlatıyor? Görseldeki atasözünü sadece çok zekiler bulabiliyor

Dahilerin sadece 5 saniyede çözebileceği heyecan verici bir bulmaca oyunu büyük ilgi görüyor. Bu bilmece öantık ve yaratıcılığınızı zorlayarak düşünce hızınızı sınıyor. İşte detaylar...

Bu görselde üç emoji yer alıyor. Şimdi emojileri dikkatlice inceleyin ve size ne anlatmaya çalıştığını tahmin edin.

Eğer 5 saniyede bulabilirseniz kesinlikle oldukça zeki birisiniz. Görselde yer alan ayı, dans eden bir kadın ve çarpı işareti yer alıyor.

Cevabı hala bulamadınız mı?

İşte görseldeki atasözü;

AÇ AYI OYNAMAZ

Oldukça eğlenceli olan bu bilmece hem zekanızı hem de yaratıcılığınızı geliştiriyor. Bu testlerden daha fazla çözerek siz de pratik kazanbilirsiniz.

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