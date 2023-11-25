Alevli mesaj: Loto milyoneri Chico lakaplı Kürşat Yıldırım’ın evi ateşe verildi

Lotoda milyonları kazandıktan sonra lüks otomobiller satın alan, ünlü markalardan kıyafet alışverişi yapan 42 yaşındaki Chico lakaplı Kürşat Yıldırım, bu kez kötü bir olayla manşet oldu.

Kazandığı ikramiyeyi 9 daire alarak değerlendiren Kürşat Yıldırım'ın Dordmund'daki iki evi dün kundakçılar tarafından yakıldı.

Şans eseri olay anında dışarıda olan Yıldırım, "Kardeşim beni aradı, paniklemişti. Evimin çatıdan ateşe verildiğini söyledi. Polisle irtibata geçtik, itfaiye de yangını söndürdü. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. İki evimin de hedef seçilmesi beni endişelendirdi. Birileri bana mesaj vermek istiyor" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İtfaiye sözcüsü Matthias Kleinhans ise şöyle konuştu: Bazıları bizim yardımımızla olmak üzere 23 sakin iki evden zamanında ayrılmayı başardı. Olay yerine erken ulaşmamız önemliydi."