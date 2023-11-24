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Ölümü 13 yıldır aydınlatılamadı! Nazlı Sinem Erköseoğlu cinayetinde sıcak gelişme: Şüpheli Can Paksoy'a yurt dışı yasağı

Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun cesedi, 13 yıl önce Paksoy kardeşlerin oturduğu apartmanda bulundu. Şüpheli Can Paksoy hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Ölümü 13 yıldır aydınlatılamadı! Nazlı Sinem Erköseoğlu cinayetinde sıcak gelişme: Şüpheli Can Paksoy’a yurt dışı yasağı

İstanbul Beyoğlu'nda 13 yıl önce Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy'un dairesinin olduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun (24) cesedi bulundu.

İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi.

Paksoy kardeşler hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar hakkında yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle iki kez beraat kararı verildi.

RET KARARI VERİLMİŞTİ
Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Can Paksoy'a yurt dışı yasağı çıkarılması talebinde bulundu.

Mahkeme, talebi reddetti. İtirazda bulunuldu. Talebi tekrar değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Can Paksoy hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

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