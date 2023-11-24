Ölümü 13 yıldır aydınlatılamadı! Nazlı Sinem Erköseoğlu cinayetinde sıcak gelişme: Şüpheli Can Paksoy’a yurt dışı yasağı

İstanbul Beyoğlu'nda 13 yıl önce Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy 'un dairesinin olduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda Nazlı Sinem Erköseoğlu 'nun (24) cesedi bulundu.

İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi.