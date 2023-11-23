Fazıl Say, Yılmaz Güney sözleri nedeniyle Farah Zeynep Abdullah’ta ateş püskürdü

Ünlü piyanist Fazıl Say, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz aylarda Yılmaz Güney için kullandığı "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" ifadelerini hedef alan söylemleriyle gündeme geldi. Paylaşımında Caravaggio'nun 'Hilekarlar' tablosu (1594) ile Yılmaz Güney'in yol filminin ortak yanlarına dikkat çekti.

'SAYGINI YOK ETTİN!'

Say, "Şu 'Yol' filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki 'dizi oyuncusu' artık 'dönemleri' ve 'milatları' tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir. Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti" dedi. Abdullah ise "Abi yazın nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça, anlamamışsın, anlamak da istemiyorsun." ifadesini kullandı.