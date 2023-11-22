Türkiye’de yetişiyor ama adını kimse bilmiyor! Gizli kalmış tam bir şifa deposu! Damar tıkanıklarını mikser gibi açıyor

Murt bitkisi, küçük bir ağaç ya da çalı formunda, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Bu bitki, genellikle 5 metreye kadar büyüyebilir ve maki topluluğunun bir parçasıdır. Türkiye'de özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sıkça rastlanır.