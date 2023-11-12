Geceden sıraya girdiler! 10 bin liralık hediye çanta için geceden kamp kurdular görenler gözlerine inanamadı

Dünyanın en zengin iş adamlarından Bernard Arnault'un (185 milyar dolar) sahibi olduğu kozmetik devi şirket, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki şubesinin 11 Kasım saat 12.00'de açılacağını açıkladı.

Bir de sürpriz yapan şirket yetkilileri, mağazaya girecek ilk 500 kişiye 10'ar bin liralık ürünün olduğu çanta hediye edeceklerini belirtti. İşte bu açıklama sosyal medyada trend topic oldu.