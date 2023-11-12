Geceden sıraya girdiler! 10 bin liralık hediye çanta için geceden kamp kurdular görenler gözlerine inanamadı

Dünyanın en zengin iş adamlarından Bernard Arnault'un (185 milyar dolar) sahibi olduğu kozmetik devi şirket, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki şubesinin 11 Kasım saat 12.00'de açılacağını açıkladı.
Dünyanın en zengin iş adamlarından Bernard Arnault'un (185 milyar dolar) sahibi olduğu kozmetik devi şirket, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki şubesinin 11 Kasım saat 12.00'de açılacağını açıkladı.
Bir de sürpriz yapan şirket yetkilileri, mağazaya girecek ilk 500 kişiye 10'ar bin liralık ürünün olduğu çanta hediye edeceklerini belirtti. İşte bu açıklama sosyal medyada trend topic oldu.
Müşteriler de hediye dolu çantayı almak için sandalye ve battaniyelerle mağaza önüne kamp kurdu. Canlı müziklerin çalındığı, parodilerin yapıldığı, oyunların oynandığı saatler sonrasında dün saat 12.00'de mağaza kapılarını açtı. Sıradaki ilk 500 kişi de mağazaya girerek 10 bin liralık çantayı kaptı. Bernard Arnault'un kızı LVMH Başkan Yardımcısı Delphine Arnault, İstanbul'daki müşterilerine teşekkür etti.
İŞTE SOSYAL MEDYADAKI YORUMLAR:
Arkadaş üşüdük ama 10 bini kaptık.
Mağazaya girdiğim anda çantayı istedim, şaşırdılar.
Çantalı eğlence buna denir.
Bizi iyi tanıyorlar.
Sıradakilerin çoğu erkekti. Açılışa doğru hepsi kadın oldu. Yanlış anlaşılmasın, sıralarını sevgililerine bıraktılar.