Elektrik faturaları şakkadanak düşecek! Çamaşır makinenize bunu yapın! 50 TL daha az gelecek

Elektrik faturalarını düşürmek isteyenlere müjde! Sadece çamaşır makinesi için uygulayacağınız bu yöntem faturanızı neredeyse 50 TL düşürecek. İşte o yöntem...

GECE VE HAFTASONU ÇALIŞTIRIN!

Çamaşır makinesini gece veya hafta sonları gibi düşük talep dönemlerinde çalıştırmak da enerji tasarrufuna katkıda bulunabilir. Elektrik talebi daha düşük olduğunda, kilowatt saat maliyetleri de düşer ve bu da daha düşük elektrik faturaları anlamına gelir.

🏡 ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT EKLEYİN

🌡️ Suyun pH seviyesini dengelemeye yardımcı olan karbonat, giysilerinizi temiz ve daha yumuşak hale getirebilir. Yıkama döngüsüne yarım bardak karbonat eklemek etkili bir yöntem olabilir. Ayrıca makinenizi en yüksek sıcaklıkta çalıştırarak, karbonat ve sirke karışımı ile temizleyebilirsiniz.