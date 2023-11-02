Turkuvaz Medya belediyelerin başkenti Konya’da! İşte şehrin en büyük yatırımları ve mutlaka yapılacak 10 şey...

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerinin İl Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği Konya, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, belediye hizmetleri ve yaşanabilir şehir planlarıyla da öne çıkıyor. Yapılan hizmetler belediyecilikte bir Konya Modeli'ni de oluşturmuş durumda.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'ya hizmete kendini adamış bir başkan. Zaten sokağa çıktığında Konyalıların gösterdiği ilgiden de bu belli oluyor. Sadece Konyalılar değil, uluslararası alanda da Konya Belediyeciliği takip ediliyor. Nitekim Cumhuriyetimizin 100. yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Dünya Belediyeler Birliği Dönem Başkanlığı görevine getirildi.

Konya'da yapılan devir teslim töreninde konuşan Uğur İbrahim Altay, "Dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği olan ve 5 milyar şehir nüfusunu temsil eden UCLG'nin dönem başkanlığını devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 29 Ekim'in hemen öncesinde, ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İnşallah, başkanlık ekibindeki paydaşlarımız ve üyelerimizle birlikte, yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Altay, Konya'nın, geleneği ve modernliği uyum içerisinde bir araya getiren, 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğunu vurguladı. Altay, "Hiç kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışı diye ifade edebileceğimiz 'Konya Modeli Belediyecilik' ile hareket eden, uluslararası yönünü her zaman ön plana çıkaran ve küresel meselelerde inisiyatif alan Konya'mız; liderlik ettiği birçok uluslararası platformda, daima adaleti ve barışı savunmaktadır" diye konuştu.