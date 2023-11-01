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Tedbirinizi şimdiden alın! 3 Kasım Cuma günü için korkutan açıklama geldi! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa'da oturanlar dikkat!

Son zamanlarda, hava durumu tahminleri, gündelik yaşantımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişiklikleri, birçok insanı olumsuz etkileyebilmekte. Uzmanların son açıklamaları, yaklaşan günler için hava sıcaklıklarının aniden yükseleceğine dair korkutan detaylar içeriyor.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 16:05 Güncelleme 01 Kasım 2023, 16:05
Tedbirinizi şimdiden alın! 3 Kasım Cuma günü için korkutan açıklama geldi! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa’da oturanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. MGM'nin yayınladığı son tahminlere göre, Çarşamba ve Perşembe günleri, özellikle güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları yağışla birlikte bir miktar azalacak. Ancak ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ege ve Batı Akdeniz İçin Sağanak Uyarısı

Mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklık değerlerinin yanı sıra, Salı günü için Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz bölgelerinde lokal sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak yağışın, yerel olarak etkili olması ve ani sel riskini beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Afrika Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Özellikle "Hava Forum" adlı sayfadan yapılan açıklama, 3 Kasım Cuma günü için dikkat çekici bir detay içeriyor. Bu açıklamada, "36 saatlik Afrika sıcak hava dalgası geliyor. 3 Kasım Cuma akşamından itibaren ülkemiz aniden yaz havasına dönecek" ifadesi kullanıldı. Sıcaklık değerleriyle ilgili yapılan tahminler ise şu şekilde:

  • İstanbul'da 28 derece,
  • İzmir'de 30 derece,
  • Ankara'da 26 derece,
  • Bursa'da ise 31 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Bu aniden artacak olan sıcaklık değerleri, özellikle sağlık sorunları olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Özellikle kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin, bu sıcaklık artışlarına karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Alınması Gereken Tedbirler

Ani sıcaklık değişiklikleri, vücudumuz için stres yaratabilir. Bu sebeple;

  • Bol sıvı tüketmeye özen gösterilmeli,
  • Güneşin dik geldiği saatlerde (10.00-16.00 arası) dışarıya çıkılmamalı,
  • Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli,
  • Fiziksel aktivitelerinizi sabah veya akşam saatlerine almalısınız.

Ani sıcaklık artışlarına karşı bu önerilere dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin, doktor önerilerine ekstra dikkat etmeleri gerekiyor.

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