Tedbirinizi şimdiden alın! 3 Kasım Cuma günü için korkutan açıklama geldi! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa’da oturanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. MGM'nin yayınladığı son tahminlere göre, Çarşamba ve Perşembe günleri, özellikle güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları yağışla birlikte bir miktar azalacak. Ancak ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ege ve Batı Akdeniz İçin Sağanak Uyarısı Mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklık değerlerinin yanı sıra, Salı günü için Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz bölgelerinde lokal sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak yağışın, yerel olarak etkili olması ve ani sel riskini beraberinde getirebileceği belirtiliyor.