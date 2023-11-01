Tedbirinizi şimdiden alın! 3 Kasım Cuma günü için korkutan açıklama geldi! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa’da oturanlar dikkat!

Bu aniden artacak olan sıcaklık değerleri, özellikle sağlık sorunları olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Özellikle kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin, bu sıcaklık artışlarına karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları öneriliyor.
Alınması Gereken Tedbirler
Ani sıcaklık değişiklikleri, vücudumuz için stres yaratabilir. Bu sebeple;
- Bol sıvı tüketmeye özen gösterilmeli,
- Güneşin dik geldiği saatlerde (10.00-16.00 arası) dışarıya çıkılmamalı,
- Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli,
- Fiziksel aktivitelerinizi sabah veya akşam saatlerine almalısınız.
Ani sıcaklık artışlarına karşı bu önerilere dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin, doktor önerilerine ekstra dikkat etmeleri gerekiyor.