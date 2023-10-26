’Kız çocuğunun fotoğrafını çekti’ diyerek öldürüldü : Gerçek iş işten geçtikten sonra ortaya çıktı

Diyarbakır Sur'da Ergün Arslan (40), iddiaya göre geçen yıl 12 yaşındaki kız çocuğu G.S'nin fotoğrafını çekti. Bir grup tarafından darp edildi. Yaralı halde sokaklarda gezdirildi.

Bıçaklanan Arslan, hayatını kaybetti. Ancak iftiraya uğradığı belirlendi. Dün Arslan'ın ölümüne ilişkin 2'sı tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada olayın başlamasına sebep olduğu iddia edilen N.S. ve kızı G.S. dinlendi. Anne kız fotoğrafı çekenin Ergün Arslan olmadığını söyledi.

G.S., çöpçü kıyafetli kişinin telefonu üzerine doğru tuttuğunu belirterek, "Daha sonra eve gidip anneme anlattım. Gelip oraya baktık ama kimseyi göremedik. Ben olaylar nasıl gelişti bilmiyorum. Fotoğrafımı çeken Ergün Arslan değildi. Emniyette de fotoğrafını görmüştüm o değildi" dedi. Heyet, S.D. ile B.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.