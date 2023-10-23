SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Umut 'ataş'ini yaktı! Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti umut oldu

Şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın Türkiye’yi ağlatan vasiyet videosu binlerce çocuğa umut kapısı açtı. Bu kapsamda LÖSEV, lösemili Elif Berra Güven’in masraflarını karşıladı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
Umut ’ataş’ini yaktı! Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyeti umut oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Astsubay Yusuf Ataş, geçen yıl şehit oldu. Tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. "Lösemili bir kız çocuğunun masraflarını karşılayın" vasiyet videosuyla gelen bağışlar ise binlerce çocuğa yaşam umudu oldu.



Lösemili bir kız çocuğunun tüm masraflarının karşılanması vasiyeti için tüm Türkiye'den gelen bağışlarla birden fazla çocuk için yerine getiren LÖSEV, 6 yaşındaki Elif Berra Güven'in masraflarını da temsili olarak karşıladı.



- Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadıktan sonra Ankara'ya taşındıklarını anlatan anne Neslihan Güven, duygularını TAKVİM'le paylaştı: Hem vatan, bayrak için gidip savaşıyor, can veriyor hem de giderken arkasından yüzlerce çocuğun hayatının kurtarılmasını istiyor. Yüreği ne kadar temiz bir şehidimizmiş. Allah razı olsun. (RANA BÜYÜKTAŞ)



Nakil bekleyen Elif Berra, elinde sımsıkı tuttuğu şehidin fotoğrafına sarılarak fotoğraf çektirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İşgalci İsrail Mısır’ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze’ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
Batılı siyasiler ve medyadan soykırım dilini meşrulaştırma yarışı!
Emekliye 5 bin TL! İkramiye bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda... EYT’liler de yararlanacak mı? Ne zaman hesaplara yatacak?
SON DAKİKA