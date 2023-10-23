Umut ’ataş’ini yaktı! Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyeti umut oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Astsubay Yusuf Ataş, geçen yıl şehit oldu. Tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. "Lösemili bir kız çocuğunun masraflarını karşılayın" vasiyet videosuyla gelen bağışlar ise binlerce çocuğa yaşam umudu oldu.





Lösemili bir kız çocuğunun tüm masraflarının karşılanması vasiyeti için tüm Türkiye'den gelen bağışlarla birden fazla çocuk için yerine getiren LÖSEV, 6 yaşındaki Elif Berra Güven'in masraflarını da temsili olarak karşıladı.