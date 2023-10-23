Umut ’ataş’ini yaktı! Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyeti umut oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Astsubay Yusuf Ataş, geçen yıl şehit oldu. Tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. "Lösemili bir kız çocuğunun masraflarını karşılayın" vasiyet videosuyla gelen bağışlar ise binlerce çocuğa yaşam umudu oldu.
Lösemili bir kız çocuğunun tüm masraflarının karşılanması vasiyeti için tüm Türkiye'den gelen bağışlarla birden fazla çocuk için yerine getiren LÖSEV, 6 yaşındaki Elif Berra Güven'in masraflarını da temsili olarak karşıladı.
- Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadıktan sonra Ankara'ya taşındıklarını anlatan anne Neslihan Güven, duygularını TAKVİM'le paylaştı: Hem vatan, bayrak için gidip savaşıyor, can veriyor hem de giderken arkasından yüzlerce çocuğun hayatının kurtarılmasını istiyor. Yüreği ne kadar temiz bir şehidimizmiş. Allah razı olsun. (RANA BÜYÜKTAŞ)