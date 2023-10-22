‘Öykü Arin’e Umut Ol’ kampanyasına destek veren donörler umut olmaya devam ediyor!

Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı 'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Ancak kampanyada yapılan kök hücre bağışı başkaları için umut oldu. Yurt içinde ve dışında Öykü'nün sağlığına kavuşması için kök hücre bağışında bulunan binlerce kişiden biri olan Cem Öz, kök hücre nakli sayesinde bir başka çocuğun hayata tutunmasını sağlayacak.

Eskişehir'de özel eğitim öğretmenliği yapan Cem Öz, aldığı telefonun ardından eşleşmeyi öğrendiğini belirtip, "2018 yılında Muğla'da kan toplama merkezinde donör olmuştum. Birkaç gün önce aradılar ve biriyle eşleştiğim söylendi. Şaşırdım çünkü aradan çok zaman geçti. Hiç beklemediğim bir anda aradılar ve hala donör olmayı isteyip istemediğimi sordular. Ben de 'evet' dedim" ifadelerini kullandı. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı ise "Donör olduktan sonra vazgeçenler de oluyor, kendisini arayıp, vazgeçmediği için teşekkür ettim. Birine hayat vermek çok önemli" dedi.