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Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürdüler! 10'ar yıl hapis cezası alan zanlılara Demet Aydın isyan etti: Karşılığı bu olmamalıydı

Murat Demirci, nişanlısı ve arkadaşıyla birlikte eski sevgilisi Demet Aydın’ı kaçırdı. Rezidansta saçlarını kesip vücudunda sigara söndürerek işkence yaptı. 32’şer yıla kadar hapsi istenen zanlılar, 10’ar yıl hapis cezası aldı. Aydın, şok yaşadı: Yaşadıklarımın karşılığı bu olmamalıydı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürdüler! 10’ar yıl hapis cezası alan zanlılara Demet Aydın isyan etti: Karşılığı bu olmamalıydı

Konya Selçuklu'da kafe işleten Murat Demirci (41), 1.5 yıl önce bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın (21) ile buluşarak otomobille Meram'a gitti.

Otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşı Tuğba Demirci (22) de bindi. İki kadın, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Aydın, 2 saat boyunca işkenceye uğradı.

Genç kadın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına altına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Dün ise 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları vardı. Mahkeme Murat Demirci, nişanlısı Demir ve arkadaşı Demirci'yi Demet Aydın'a yönelik 'nitelikli yağma' suçundan 5'er yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere toplam 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen zanlılarla ilgili cezayı beğenmeyen Demet Aydın, yaşadıklarının karşılığının bu olmaması gerektiğini, hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.

Genç kızın avukatları karara itiraz edecek.

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