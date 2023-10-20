Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürdüler! 10’ar yıl hapis cezası alan zanlılara Demet Aydın isyan etti: Karşılığı bu olmamalıydı

Konya Selçuklu'da kafe işleten Murat Demirci (41), 1.5 yıl önce bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın (21) ile buluşarak otomobille Meram'a gitti.

Otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşı Tuğba Demirci (22) de bindi. İki kadın, Demet Aydın 'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Aydın, 2 saat boyunca işkenceye uğradı.

Dün ise 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları vardı. Mahkeme Murat Demirci, nişanlısı Demir ve arkadaşı Demirci'yi Demet Aydın'a yönelik 'nitelikli yağma' suçundan 5'er yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere toplam 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen zanlılarla ilgili cezayı beğenmeyen Demet Aydın, yaşadıklarının karşılığının bu olmaması gerektiğini, hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.

Genç kızın avukatları karara itiraz edecek.