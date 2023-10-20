Kimlik hatası hayatını karattı! Kumral Bodur 38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalıştı

Yazar Aziz Nesin'in filmlere de konu olan "Yaşar Ne Yaşar Ne Yazamaz" romanını aratmayacak olay Giresun'da meydana geldi. Bulancak'taki Hisarkaya köyü nüfusuna kayıtlı Kumral Bodur (52), nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa pembe kimlik ile kadın olarak kaydedildi. Kadın kimliği nedeniyle askere gidemedi. 4 çocuğunu ancak kardeşinin nüfusuna kaydettirdi. Erkek olduğu kanıtlamak için 38 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Bu süreçte 15 hakim ve 19 savcı değişti. En sonunda erkek kimliğini elde etti. "Kadın kimliğiyle beni erkek cezaevinde tutmadılar. Erkek kimliğini aldıktan sonra ilk iş olarak askere gittim" dedi.