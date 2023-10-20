PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kimlik hatası hayatını karattı! Kumral Bodur 38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalıştı

Kumral Bodur, hata nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedildi. Erkek olduğunu kanıtlamak için 38 yıl boyunca mücadele verdi. Sonunda ise kimliğini elde etti. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Kimlik hatası hayatını karattı! Kumral Bodur 38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalıştı

Yazar Aziz Nesin'in filmlere de konu olan "Yaşar Ne Yaşar Ne Yazamaz" romanını aratmayacak olay Giresun'da meydana geldi. Bulancak'taki Hisarkaya köyü nüfusuna kayıtlı Kumral Bodur (52), nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa pembe kimlik ile kadın olarak kaydedildi. Kadın kimliği nedeniyle askere gidemedi. 4 çocuğunu ancak kardeşinin nüfusuna kaydettirdi. Erkek olduğu kanıtlamak için 38 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Bu süreçte 15 hakim ve 19 savcı değişti. En sonunda erkek kimliğini elde etti. "Kadın kimliğiyle beni erkek cezaevinde tutmadılar. Erkek kimliğini aldıktan sonra ilk iş olarak askere gittim" dedi.



ÇAKMAK FACİASI
Samsun Canik'te Mustafa Bal (23) ve Gökay Aslan (21), otomobilde oturup bir süre sohbet etti. Bal, bu sırada çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Genç, hayatını kaybetti. Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Aslan ise hastanede tedavi altına alındı.



DİLA'NIN SIR SONU
Antalya Serik'te 14 yaşındaki Dila Nur Şatır, 3 gün önce evden çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Ailesinin kayıp ilanı verdiği Dila, dün özel bir kız yurdu inşatında ölü bulundu. Olayın nedenini tespit etmek için genç kızın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



BİR TALİHLİYE 52 MİLYON
6 bilen bir kişi 52 milyon 287 bin lira kazandı. 5 bilenler 100 bin 197'şer, 4 bilenler bin 771'er, 3 bilenler 94'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail’e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz
Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi | Netanyahu sınıra gitti: Hazırız
Türk Kızılay Başkanı: Refah kapısı açılmazsa kalanlar da ölecek
SON DAKİKA