Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken ’6 metrelik’ kayalıktan yere çakıldı

TENEFFÜS 20 DAKİKA Milli Eğitim Bakanlığı , Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yayınlandı. Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak. Okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde bildirim yapılacak. Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Burcu ŞEN

TERÖRİSTE VEKİL! Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Hazal Karabey ile hakkında kayıp ihbarı bulunan R.T.'yi yakaladı. Güvenlik birimlerinin PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yaptığı kontrollerde, şüphelileri Ağrı'ya getiren aracın; Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. PKK'lılar ve şoför Y.N. tutuklandı. Bozdağ hakkında ise soruşturma evrakı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollandı. Ömer ÇETİN



157 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilenler çıkmayınca 157 milyon 23 bin 661 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 631 bin lira, 4 bilenler 6 bin 62 lira, 3 bilenler 409 lira, 2 bilenler ise 39 lira alacak.

BACANAKLAR ÇATIŞTI

Maltepe'de, iki bacanak arasında silahlar çekildi. Kavgada bacanaklardan Yunus Yıldız silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Katil zanlısı Malik A. aranıyor.



MÜDÜRE SALDIRI

Şanlıurfa Akçakale'deki Şehit Halil Kanat lisesi Aziz Tur, okul önünde öğrencileri rahatsız eden kişiyi uyarınca darp edildi. Demir çubukla darp edilen ve ağır yaralanan okul müdürü Aziz Tur, tedavi altına alındı.

Mehmet YILDIRIM



ZEHİRLİ ÇİKOLATA

Son günlerde zehirlenme vakalarının arttığı Amasya'da bu kez Merzifon ilçesinde aynı olay yaşandı. Çikolata yedikten sonra kusma şikayeti baş gösteren 14 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Serkan ATICI

'DR'AMATİK

İstanbul'da Pediatri Uzmanı Dr. Ramazan Yüksel Gürsel, yaşamını yitirdi. Şok gerçeği ise kızı Selma Gürsel söyledi: Babam dolandırıcıların ağına düştü. Tüm mal varlığını kaybetti. Bunalıma girerek üzüntüden öldü.