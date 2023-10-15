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Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken '6 metrelik' kayalıktan yere çakıldı

Mehmet Sarıöz, Kapadokya’da fotoğraf çekilirken 6 metreden yere çakıldı. Birçok yeri kırıldı. Tedavi altına alındı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken ’6 metrelik’ kayalıktan yere çakıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün batımı görüntüsü, az daha facia ile bitecekti. Daha önce Antalya Falezler, Muğla Kelebekler Vadisi ve Nevşehir Kapadokya'da manzara fotoğrafı çekerken bir çok kişi düşüp hayatını kaybetti.

Önceki gün de Kapadokya'da gün batımını izlemek için Ankara'dan gelen Mehmet Sarıöz (53), fotoğraf çekilirken dengesini kaybetti. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düşüp yere serildi. Sarıöz, Ortahisar beldesi Kızılçukur mevkiinde düştüğü yerden kalkamayınca olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıöz'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği belirlendi. Şans eseri ölümden dönen Sarıöz, "Gün batımını izlerken manzaranın büyüsüne kapıldım. Bastığım yere dikkat etmedim. Ayağım kaydı, nasıl düştüğümü hatırlamıyorum" dedi.

BERFİN İÇİN
Şırnak'ın İdil İlçesinde yaşayan 8 aylık Berfin Demir'in üzerine sıcak su döküldü. Boyun ve göğüs bölgesinde 2'inci derecede yanık meydana gelen küçük kız, tedavisinin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yaşam savaşı veren Demir, tedaviye alındı.
Sekvan KÜDEN



TENEFFÜS 20 DAKİKA
Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yayınlandı. Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak. Okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde bildirim yapılacak. Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi.
Burcu ŞEN

TERÖRİSTE VEKİL!
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Hazal Karabey ile hakkında kayıp ihbarı bulunan R.T.'yi yakaladı. Güvenlik birimlerinin PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yaptığı kontrollerde, şüphelileri Ağrı'ya getiren aracın; Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. PKK'lılar ve şoför Y.N. tutuklandı. Bozdağ hakkında ise soruşturma evrakı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollandı.
Ömer ÇETİN


157 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilenler çıkmayınca 157 milyon 23 bin 661 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 631 bin lira, 4 bilenler 6 bin 62 lira, 3 bilenler 409 lira, 2 bilenler ise 39 lira alacak.

BACANAKLAR ÇATIŞTI
Maltepe'de, iki bacanak arasında silahlar çekildi. Kavgada bacanaklardan Yunus Yıldız silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Katil zanlısı Malik A. aranıyor.

MÜDÜRE SALDIRI
Şanlıurfa Akçakale'deki Şehit Halil Kanat lisesi Aziz Tur, okul önünde öğrencileri rahatsız eden kişiyi uyarınca darp edildi. Demir çubukla darp edilen ve ağır yaralanan okul müdürü Aziz Tur, tedavi altına alındı.
Mehmet YILDIRIM

ZEHİRLİ ÇİKOLATA
Son günlerde zehirlenme vakalarının arttığı Amasya'da bu kez Merzifon ilçesinde aynı olay yaşandı. Çikolata yedikten sonra kusma şikayeti baş gösteren 14 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Serkan ATICI

'DR'AMATİK
İstanbul'da Pediatri Uzmanı Dr. Ramazan Yüksel Gürsel, yaşamını yitirdi. Şok gerçeği ise kızı Selma Gürsel söyledi: Babam dolandırıcıların ağına düştü. Tüm mal varlığını kaybetti. Bunalıma girerek üzüntüden öldü.

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