Organlarıyla 6 kişiye umut oldu! Özlem Serbes’ten geriye kuvözde evladına son kez dokunduğu fotoğraf kaldı

İzmir Çiğli'de 35 haftalık hamile olan Özlem Serbes (28), işitme ve görmeyle ilgili problem yaşaması üzerine hastaneye gitti. Ancak beyninde tümör olduğunu öğrendi. Daha sonra ise doktorların planlamasıyla anne karnından erken doğumla bebek alındı.

Beyin tümörü ameliyatına alınan kadın, beyin ölümü gerçekleşerek vefat etti. Özlem Serbes 'in eşi Togay Serbes (31) ise vefat haberini alması üzerine ailesi ile birlikte genç kadının organlarını bağışlama kararını verdi.

Organlar, çeşitli illerde nakil bekleyen 6 hastaya nakledildi. 35 haftalık bebek ise aynı hastanede kuvöze alındı. Anne Özlem Serbes, kuvöze alınan bebeğini son kez öpüp koklayarak adeta bebeğine veda etti. Genç kadından geriye ise evladını son kez gördüğü, elini tuttuğu fotoğrafı ve mutlu hâtıraları kaldı. Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen bebek, daha sonra taburcu edildi.

Acılı eş Togay Serbes, "Eşim sadece bize, çocuğumuza değil hastalara da dokundu, umut oldu, can oldu" dedi. Op. Dr. Muzaffer Keskiner, gebelikten dolayı tümörün hissedilememiş olabileceğini söyledi.