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takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Sosyal medyada kendini Barbie bebek olarak tanıtan Bahar Çelen ayakkabı çalarken yakalandı!

Barbie bebek lakaplı Bahar Çelen, ayakkabı çalarken yakalandı. Serbest bırakıldı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Sosyal medyada kendini Barbie bebek olarak tanıtan Bahar Çelen ayakkabı çalarken yakalandı!

Bahar Çelen... Sosyal medyada kendini Barbie olarak tanıttı. Lüks yaşamından kesitler sunan fotoğraflar paylaştı. Ancak 16 bin takipçisi bulunan Bahar Çelen, Bolu'da İlkay Bayrak adlı vatandaşın evinin önünden teyzesi ile ayakkabı çaldı. Barbie bebek Bahar, polisin kamera kayıtlarını izlemesinin ardından yakalandı. Hırsızlık suçundan mahkemeye sevk edilen Bahar ve teyzesi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
KASIM ŞAHİN

ŞAMPİYONLUĞA KOŞTU
Erzurum Karayazı'da yaşayan Dilek Koçak, 5 yıl önce hayvanlarını otlatırken antrenörler tarafından keşfedildi. Atletizmde çok başarılı olduğu belirlendi. Ve Dilek, kendine güvenenleri mahçup etmedi. İsrail'deki Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini yendi. Altın madalyanı takıp "Ülkemi başarıyla temsil ettiğim için çok mutluyum" dedi.



CANINA 'TIK' ETTİ
Isparta'da emekli hemşire Zeynep Naile Dilmaç (50) sosyal medyada gezinirken bir internet sitesinin tanıtımıyla karşılaştı. Reklamı tıkladı. Telefonla kendisini arayan dolandırıcılara inandı. "Yüksek kar" vaadine inandı. 12 bin 500 dolar tutarında kredi çekip dolandırıcılara veren Dilmaç, "Lütfen bu sahtekarlara inanmayın, kanmayın. Bütün param gitti" açıklamasını yaptı.



DEPREM UYUTMADI
Malatya'da önceki akşam saat 20.47'de 5.3 büyüklüğünde bir deyrem meydana geldi. Yerin 7.4 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaşın park ve sokaklardaki endişeli bekleyişi devam etti. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 vatandaşın yaralandığı, 1 metruk binanın yıkıldığını, 2 ağır hasarlı binanın ise yan yattığını bildirdi. Öte yandan Bingöl'de de 4. 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İFTİRA DAVASI AÇTIK
Muğla Menteşe'de Dr. Ufuk S. (31), kendisine gelen Esra Ç.'yi (17) muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Ardından iftiraya uğradığı ortaya çıktı. S, "Meslek hayatımda görevim ile ilgili hiçbir uyarı ve ceza almadım. İftiracı hakkında da hukuki olarak davamızı başlattık" ifadesini kullandı.



İKİ KİŞİYE 192'ŞER BİN
10 BİLEN 2 kişi, 192'şer bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 652'şer, 8 bilenler 459'ar, 7 bilenler 92'şer, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

VER MAHKUMU AL PARAYI
ABD, tarihi anlaşma için İran'a 6 milyar dolar ödeme kararı aldı. İran'daki Evin Hapishanesi'nde casusluk suçlamasıyla tutulan İran vatandaşları Siamak Namazi, Emad Sharghi, Morad Tahbaz ve ismi açıklanmayan iki mahkum, dün itibariyle Tahran'daki bir otelde ev hapsine alındı. 2015 yılından beri hapiste olan Namazi'nin avukatı Jared Genser, anlaşmayı doğrulerken birkaç hafta otelde tutulduktan sonra grubun Washington'a gönderileceğini söyledi.



TAHT OYUNLARI
David ve Victoria Beckham çiftinin geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Harry ile Meghan Markle'la ilişkilerini tamamen kestikleri ortaya çıkmıştı. Bu duruma Kraliyet ailesinin neden olduğu açıklandı. İddiaya göre 2014 yılından beri Şövalyelik unvanı bekleyen Beckham'a, "Harry ile dostluğunu bitirirsen, unvanın verilir" denildi. Beckham da, teklifi kabul etti.

Prens William'ın geçen ay bizzat David Beckham'ı aradığı da iddialar arasında. Bu duruma karşı Harry'nin nasıl bir tepki vereceği ise büyük merak konusu.



AĞIR KAYIP
Havai'nın Maui Adası'nda dün meydana gelen orman yangınları, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızlıca yerleşim yerlerine doğru ilerledi. 55 kişinin hayatını kaybettiği afette, 300'e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Dün Lahaina iskelesi civarında okyanusa atlayan 14 kişi kurtarıldı.

TO'PLAJ'IN!
Yunanistan'da tüm plajların, halka ücretsiz olması için 'havlu hareketi' başladı. Eylemler, İtalya, İspanya ve Portekiz'e de sıçradı. Türkiye'de ise "Havlunu al da gel" sloganı ile Çeşme Azmak Koyu'nda "sahiller halkındır" gösterisi yapılması kararlaştırıldı.

DÜŞEŞ!
Mersinli Hande Macit, Mecklenburg Prensi Alexander'la tanıştı. Nikahlandı. "Düşes" ünvanı aldı. Ve bu aşk, bebek müjdesiyle taçlandı: Veliaht geliyor!

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