Sosyal medyada kendini Barbie bebek olarak tanıtan Bahar Çelen ayakkabı çalarken yakalandı!

İFTİRA DAVASI AÇTIK
Muğla Menteşe'de Dr. Ufuk S. (31), kendisine gelen Esra Ç.'yi (17) muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Ardından iftiraya uğradığı ortaya çıktı. S, "Meslek hayatımda görevim ile ilgili hiçbir uyarı ve ceza almadım. İftiracı hakkında da hukuki olarak davamızı başlattık" ifadesini kullandı.
İKİ KİŞİYE 192'ŞER BİN
10 BİLEN 2 kişi, 192'şer bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 652'şer, 8 bilenler 459'ar, 7 bilenler 92'şer, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.
VER MAHKUMU AL PARAYI
ABD, tarihi anlaşma için İran'a 6 milyar dolar ödeme kararı aldı. İran'daki Evin Hapishanesi'nde casusluk suçlamasıyla tutulan İran vatandaşları Siamak Namazi, Emad Sharghi, Morad Tahbaz ve ismi açıklanmayan iki mahkum, dün itibariyle Tahran'daki bir otelde ev hapsine alındı. 2015 yılından beri hapiste olan Namazi'nin avukatı Jared Genser, anlaşmayı doğrulerken birkaç hafta otelde tutulduktan sonra grubun Washington'a gönderileceğini söyledi.
TAHT OYUNLARI
David ve Victoria Beckham çiftinin geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Harry ile Meghan Markle'la ilişkilerini tamamen kestikleri ortaya çıkmıştı. Bu duruma Kraliyet ailesinin neden olduğu açıklandı. İddiaya göre 2014 yılından beri Şövalyelik unvanı bekleyen Beckham'a, "Harry ile dostluğunu bitirirsen, unvanın verilir" denildi. Beckham da, teklifi kabul etti.
Prens William'ın geçen ay bizzat David Beckham'ı aradığı da iddialar arasında. Bu duruma karşı Harry'nin nasıl bir tepki vereceği ise büyük merak konusu.
AĞIR KAYIP
Havai'nın Maui Adası'nda dün meydana gelen orman yangınları, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızlıca yerleşim yerlerine doğru ilerledi. 55 kişinin hayatını kaybettiği afette, 300'e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Dün Lahaina iskelesi civarında okyanusa atlayan 14 kişi kurtarıldı.
TO'PLAJ'IN!
Yunanistan'da tüm plajların, halka ücretsiz olması için 'havlu hareketi' başladı. Eylemler, İtalya, İspanya ve Portekiz'e de sıçradı. Türkiye'de ise "Havlunu al da gel" sloganı ile Çeşme Azmak Koyu'nda "sahiller halkındır" gösterisi yapılması kararlaştırıldı.
DÜŞEŞ!
Mersinli Hande Macit, Mecklenburg Prensi Alexander'la tanıştı. Nikahlandı. "Düşes" ünvanı aldı. Ve bu aşk, bebek müjdesiyle taçlandı: Veliaht geliyor!