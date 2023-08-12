Sosyal medyada kendini Barbie bebek olarak tanıtan Bahar Çelen ayakkabı çalarken yakalandı!

Bahar Çelen... Sosyal medyada kendini Barbie olarak tanıttı. Lüks yaşamından kesitler sunan fotoğraflar paylaştı. Ancak 16 bin takipçisi bulunan Bahar Çelen, Bolu'da İlkay Bayrak adlı vatandaşın evinin önünden teyzesi ile ayakkabı çaldı. Barbie bebek Bahar, polisin kamera kayıtlarını izlemesinin ardından yakalandı. Hırsızlık suçundan mahkemeye sevk edilen Bahar ve teyzesi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KASIM ŞAHİN

ŞAMPİYONLUĞA KOŞTU

Erzurum Karayazı'da yaşayan Dilek Koçak, 5 yıl önce hayvanlarını otlatırken antrenörler tarafından keşfedildi. Atletizmde çok başarılı olduğu belirlendi. Ve Dilek, kendine güvenenleri mahçup etmedi. İsrail'deki Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini yendi. Altın madalyanı takıp "Ülkemi başarıyla temsil ettiğim için çok mutluyum" dedi.