Isparta’da dünür katliamı! Damadı ve 3 oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Korkunç olay, önceki gün akşam saatlerinde Isparta Şarkikarağaç'a bağlı Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. 70 yaşındaki Hayrettin Tekeli, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün ailesiyle kavga etti.

İnşaatta sıva işi yapan dünürünün damadı Bedrettin Deniz (46) ile dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Ömer Karakoç (36) ve Adnan Karakoç'a (27) av tüfeğiyle ateş etti. Kanlar içinde kalan 4 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Cinayetin ardından Tekeli, Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti.