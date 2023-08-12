SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Isparta'da dünür katliamı! Damadı ve 3 oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Hayrettin Tekeli, ölümle tehdit edildiği için dünürünün ailesiyle kavga etti. Dünürünün oğulları İmran, Ömer ve Adnan Karakoç’la damadı Bedrettin Deniz’i av tüfeğiyle katletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Isparta’da dünür katliamı! Damadı ve 3 oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Korkunç olay, önceki gün akşam saatlerinde Isparta Şarkikarağaç'a bağlı Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. 70 yaşındaki Hayrettin Tekeli, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün ailesiyle kavga etti.

İnşaatta sıva işi yapan dünürünün damadı Bedrettin Deniz (46) ile dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Ömer Karakoç (36) ve Adnan Karakoç'a (27) av tüfeğiyle ateş etti. Kanlar içinde kalan 4 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Cinayetin ardından Tekeli, Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti.

Cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Tekeli, gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekeli'nin 2 kardeşi ile oğlu da gözaltına alındı. Cani adam, ölümle tehdit edildiği için cinayeti işlediğini iddia etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA