SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Çoban Yılmaz Acar Chicago'ya uzanan başarı hikayesinde kahramanını duyurdu: Aziz Sancar!

Yılmaz Acar, Mardin'de doğdu. Çobanlık yapıp okudu. çok başarılı oldu. Davet üzerine Chicago Üniversitesi'nin yolunu tuttu. Kahramanını tüm dünyaya duyurdu: Aziz Sancar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Çoban Yılmaz Acar Chicago’ya uzanan başarı hikayesinde kahramanını duyurdu: Aziz Sancar!

Korucu bir babanın 13 çocuğunun en küçüğü olarak gözlerini dünyaya açtı Yılmaz...

Sadece O, lise diploması aldı. Çobanlık yaptı, harçlığını çıkardı. İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü birincilikle tamamladı.



Şimdi de memleketinden 10 bin kilometre uzaklıktaki Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisansa yazıldı. Örnek aldığı kişinin ise Aziz Sancar olduğunu açıkladı. Başarısının sırrını anlattı: Bizi birbirimizden ayıran zeka değil emektir!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA