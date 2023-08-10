Çoban Yılmaz Acar Chicago’ya uzanan başarı hikayesinde kahramanını duyurdu: Aziz Sancar!

Korucu bir babanın 13 çocuğunun en küçüğü olarak gözlerini dünyaya açtı Yılmaz...
Korucu bir babanın 13 çocuğunun en küçüğü olarak gözlerini dünyaya açtı Yılmaz...
Sadece O, lise diploması aldı. Çobanlık yaptı, harçlığını çıkardı. İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü birincilikle tamamladı.
Şimdi de memleketinden 10 bin kilometre uzaklıktaki Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisansa yazıldı. Örnek aldığı kişinin ise Aziz Sancar olduğunu açıkladı. Başarısının sırrını anlattı: Bizi birbirimizden ayıran zeka değil emektir!