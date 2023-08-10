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70 yaşındaki yaşlı adam dehşet saçtı! 4 kişiyi öldürdü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dehşet verici bir olay meydana gelid. 70 yaşındaki H.T, tartıştığı 4 kişi pompalı tüfekle vurdu. Saldırıya uğrayan 4 kişinin tamamı olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise cinayet silahı ile birlikte jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 23:07 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 23:07
70 yaşındaki yaşlı adam dehşet saçtı! 4 kişiyi öldürdü

Feci olay, saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünde meydana geldi. H.T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı.



Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden O.K., İ.K., A.K. ve B.D. hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden ayrılan H.T., Gelendost ilçesinde jandarmaya teslim oldu.


Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında; O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili olarak; Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur.



Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

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