70 yaşındaki yaşlı adam dehşet saçtı! 4 kişiyi öldürdü



Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında; O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak; Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur.





Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

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