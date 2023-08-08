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Büyük usta Erkin Koray'a veda: Sanat dünyası yasa boğuldu! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Koray'ın ölüm haberini kızı Damla Koray açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Büyük usta Erkin Koray’a veda: Sanat dünyası yasa boğuldu! Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

"Mesafeler", "Şaşkın", "Komşu Kızı", "Fesuphanallah", "Öyle bir geçer zaman ki" "Arap Saçı", "İlla ki", "Yalnızlar Rıhtımı", "Ankara Sokakları" Erkin Koray, "Gaddar", "Deli Kadın", "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi unutulmaz şarkılar bıraktı.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Müzik dünyası başsağlığı mesajları yayınlarken, Başkan Erdoğan, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü sanatçı, 7 Temmuz'da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu. 1950'li yıllarda müzik dünyasına adım atmıştı.

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