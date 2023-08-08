Büyük usta Erkin Koray’a veda: Sanat dünyası yasa boğuldu! Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

"Mesafeler", "Şaşkın", "Komşu Kızı", "Fesuphanallah", "Öyle bir geçer zaman ki" "Arap Saçı", "İlla ki", "Yalnızlar Rıhtımı", "Ankara Sokakları" Erkin Koray, "Gaddar", "Deli Kadın", "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi unutulmaz şarkılar bıraktı.







ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Müzik dünyası başsağlığı mesajları yayınlarken, Başkan Erdoğan, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü sanatçı, 7 Temmuz'da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu. 1950'li yıllarda müzik dünyasına adım atmıştı.