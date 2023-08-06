Sık sık kavga etmeyen başlayan çift, önceki gün de birbirine girdi. Emine A., kocasına kendisini aldattığı iddiasıyla tepki gösterdi. Bunun üzerine kocası da ona vurmak istedi. Bir anda kriz geçiren genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasını delik deşik etti.