Uşak'ta Emine Aka (40) eşi Emrah ile tartıştı. Bıçakladı. Gürültüyü duyan komşuları ambulans çağırdı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
Uşak'ta Emine Aka (40) eşi Emrah ile tartıştı. Bıçakladı. Gürültüyü duyan komşuları ambulans çağırdı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
Polise teslim olan ve tutuklanan genç kadının ifadesine TAKVİM ulaştı: İhanet ettiğini düşündüm. Sordum. 'Hayır' demeyince kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.
KISKANÇ DEHŞET
Uşak'ta kıskançlık tartışması, ölümle bitti. Koca kara toprağa, eşi hapse girdi. Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak'ta oturan Emine A. (40), bir süre önce Emrah A. (42) ile evlendi. Birer çocuğu bulunan ve ikinci evliliklerini yapan çiftin arası, son günlerde kıskançlık tartışması yüzünden gerildi.
Sık sık kavga etmeyen başlayan çift, önceki gün de birbirine girdi. Emine A., kocasına kendisini aldattığı iddiasıyla tepki gösterdi. Bunun üzerine kocası da ona vurmak istedi. Bir anda kriz geçiren genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasını delik deşik etti.
Hastaneye kaldırılan Emrah A., hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen genç kadın, "Beni aldattığından şüphelendim. Sorduğumda yok demedi. Kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Hakim, koca katili kadını hapse gönderdi.