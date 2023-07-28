Elazığ'ın en uzak ilçesi olan Arıcak'ta doğan Muhammet Halil, her yaz 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da keçi otlattı. İnek sağdı. Koyunlara çobanlık yaptı! Bir yandan da sürekli ders çalıştı.
Elazığ'ın en uzak ilçesi olan Arıcak'ta doğan Muhammet Halil, her yaz 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da keçi otlattı. İnek sağdı. Koyunlara çobanlık yaptı! Bir yandan da sürekli ders çalıştı.
LGS'den 494 puan aldı. Adını tarihe yazdı! İstanbul'u kazandı ve doktor olmak istediğini anlattı. Oğluyla gurur duyan Yücel Yazar ise "Hayatımızı onun için değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.
TARİH YAZAR
Elazığ'ın en uzak ilçesi olan Arıcak'ta hayvancılıkla uğraşan Yazar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Muhammet Halil Yazar, bu yıl Arıcak Ortaokulu'ndan mezun oldu.
İlçede yaz aylarında 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da bulunan Kepir Yaylası'nda ailesiyle birlikte hayvancılık yapan 14 yaşındaki Yazar, bir yandan çobanlık yapıp bir yandan da ailesine yardım etti. Keçileri güderken kitabı elinden bırakmayan ver her fırsatta ders çalışan Yazar, Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 494 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.
LGS yerleştirme sonuçları sonrası İstanbul Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ne giren Yazar, ailesini, öğretmenlerini ve ilçesini gururlandırdı. Sadece bir soruyu yanlış yapan ve birinciliği kaçıran Muhammet, yine elinde kitap, hayvanların peşinde ders çalışmayı bırakmıyor.
En büyük hayalini "dünyanın en önemli cerrahlarından biri olmak" diye açıklayan Yazar'ın babası Yücel Yazar, "Çok uğraş verdi, çok emek verdi ve bu emeği hep beraber verdik. 2 yıl televizyonsuz, telefonsuz ve bilgisayarsız bir hayat yaşadı. Nasip olursa buradaki hayvanlarımızı satıp İstanbul'a yerleşmeyi planlıyoruz" dedi.