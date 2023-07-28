Elazığ'ın en uzak ilçesi olan Arıcak'ta doğan Muhammet Halil, her yaz 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da keçi otlattı. İnek sağdı. Koyunlara çobanlık yaptı! Bir yandan da sürekli ders çalıştı.





LGS'den 494 puan aldı. Adını tarihe yazdı! İstanbul'u kazandı ve doktor olmak istediğini anlattı. Oğluyla gurur duyan Yücel Yazar ise "Hayatımızı onun için değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.



TARİH YAZAR

Elazığ'ın en uzak ilçesi olan Arıcak'ta hayvancılıkla uğraşan Yazar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Muhammet Halil Yazar, bu yıl Arıcak Ortaokulu'ndan mezun oldu.