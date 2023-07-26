Umudun sesi! Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk’ün organları 5 hastaya umut oldu

Bursa'dan Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne yerleşen ve evinde eşyalarını taşıdığı sırada merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçiren Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk, geçen hafta cuma günü yaşamını yitirdi. Ertürk'ün (66) karaciğeri ve iki böbreğiyle korneaları, 5 kişiye umut oldu. İlk operasyon da dün yapıldı. Ertürk'ün böbreği 30 yıldır diyaliz makinasına bağlı yaşayan ve 6 aydır sırada bekleyen Bursa'da taksi şoförü İsa Bay'a hayat oldu.
30 YILDIR BEKLİYORDUM
Özel hastanede yaklaşık 2 saatlik başarılı bir operasyon sonrası yeni böbreği takılan İsa Bay, 11 yaşında yüksek tansiyon hastası olduğunu söyledi. Bay, "Sonunda böbreklerimi kaybettim. Bu hastalığı 30 yıldır yaşıyorum. İki ay önce yeniden nakil işlemi için çağırmışlardı ama olmadı. Geçen cumartesi hastaneye çağırdılar. Kimilerinin acısı bizim umudumuz oldu. Ertürk kardeşimin mekanı cennet olsun" dedi.
BABAMIN VASIYETİYDİ...
Ertürk'ün oğlu Ata Ertürk, "Babam 'Ölürsem organlarımı bağışla. Toprak olup gideceğiz. Hiç olmazsa birilerini yaşatayım, ben de onunla birlikte yaşamaya devam edeyim' demişti. Babamın isteğini yerine getirdim" ifadelerini kullandı.
BİRİLERİ YAŞAMINI SÜRDÜRECEK
Uzman Dr. Azem Ülkü, şöyle konuştu: Organ nakli bekleyen pek çok hastamızı hayata bağlayacak. Sağlığına kavuşmayı bekleyen birileri Mehmet Ertürk'ün organlarıyla yaşamaya devam edecek. Ata'nın acısı büyük biliyorum."