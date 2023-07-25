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Çoban Muhammet'in büyük başarısı! LGS’de Türkiye 2'ncisi oldu: "Başarımın sırrı ailem"

Muhammet Halil Yazar, hem kasap dükkanlarında babasına yardım etti hem de yaylada keçi otlatırken LGS sınavına hazırlandı. Girdiği 2023 LGS sınavında Türkiye ikincisi olmayı başardı. Birinciliği ise tek soru ile kaçırdı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Çoban Muhammet’in büyük başarısı! LGS’de Türkiye 2’ncisi oldu: Başarımın sırrı ailem

Elazığ'ın en uzak ilçesi Arıcak'ta hayvancılıkla uğraşan Yazar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Muhammet Halil, bu yıl Arıcak Ortaokulu'ndan diplomasını aldı.

Kışın kasap dükkanlarında babasına yardım eden Muhammet, yazın ise 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da bulunan Kepir Yaylası'nda keçileri otlattı. Keçi sağımından peynir yapımına kadar her işi yapan Muhammet, aynı zamanda her fırsatta ders çalışmayı da aksatmadı. LGS'ye hazırlandı. Girdiği sınavda, büyük başarı yakaladı. Sadece fen sorularından birini yanlış yaptı. 494 puan alarak Türkiye ikincisi olmayı başardı. Yayla hayatının zor olduğunu aktaran genç, "Başarımın sırrı ailem. Telefonum yok ve televizyonu da kaldırdım. Öğretmenlerim benimle çok ilgilendi. Adil hocam Elazığ'a gidip benim istediğim kaynak ve kitapları alıp getirdi.

Ben de hiç aksatmadan sınava hazırlandım" ifadesini kullandı. Yazar, İstanbul'da 8, Elazığ'da ve Ankara'da da 1'er okul için tercih yaptığını anlattı.

CERRAH OLMAK İSTİYOR
Üniversite sınavında da aynı başarıyı göstermek için şimdiden ders çalışmaya başlayan Muhammet, "En büyük hedefim, iyi bir cerrah olmak" dedi

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