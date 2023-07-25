Çoban Muhammet'in büyük başarısı! LGS’de Türkiye 2'ncisi oldu: "Başarımın sırrı ailem"

Elazığ'ın en uzak ilçesi Arıcak'ta hayvancılıkla uğraşan Yazar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Muhammet Halil, bu yıl Arıcak Ortaokulu'ndan diplomasını aldı.

Kışın kasap dükkanlarında babasına yardım eden Muhammet, yazın ise 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da bulunan Kepir Yaylası'nda keçileri otlattı. Keçi sağımından peynir yapımına kadar her işi yapan Muhammet, aynı zamanda her fırsatta ders çalışmayı da aksatmadı. LGS'ye hazırlandı. Girdiği sınavda, büyük başarı yakaladı. Sadece fen sorularından birini yanlış yaptı. 494 puan alarak Türkiye ikincisi olmayı başardı. Yayla hayatının zor olduğunu aktaran genç, "Başarımın sırrı ailem. Telefonum yok ve televizyonu da kaldırdım. Öğretmenlerim benimle çok ilgilendi. Adil hocam Elazığ'a gidip benim istediğim kaynak ve kitapları alıp getirdi.