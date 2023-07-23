Klimanın mucidi! Willis Haviland Carrier için lokmalar dağıtıldı!

Birçok ülke sıcaklardan kavrulurken, ülkemizde de "Eyvah çok sıcak, klimayı açın" diyenlerin sayısı hiç de az değil. Evde, ofiste, restaurantta kısacası her yerde, "Allah şu klimayı bulandan razı olsun" haykırışı duyuluyor. Adına lokmalar dağıtılan klimanın mucidi Willis Haviland Carrier kim? 1876 yılında New York'ta dünyaya geldi. 1901 yılında Cornell Üniversitesi'nin mühendislik bölümünden mezun oldu. Makina mühendisi Carrier, mezun olduktan bir sene sonra klimayı icat etti. Pittsburg Tren İstasyonu'nun her sabah sis içinde olduğunu gören mucit sisi dağıtmanın yollarını düşünürken, havadaki nemi kurutursa sisin de ortadan kalkacağını fark etti ve böylece ilk klima sisteminin tohumları atıldı.
HER YERDE O VAR
1904 yılına gelindiğinde Carrier ABD Patent Enstitüsü'ne başvurarak 'Hava İşlem Cihazı'nın patentini aldı. 1913 yılına ofis veya benzeri büyük alanları soğutmak için paket halinde ilk klima geliştirildi. İlk kez bir klima modelinde pervane, motor ve spreyler aynı kasa içinde kullanıldı.
40'a yakın şirketten teklif aldı. Amerikan medyası, onun peşine düştü. Tarihler 13 Mayıs 1926'yı gösterdiğinde, Willis Carrier ilk ev klimasını yaptı. Klima artık evlerin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. 7 Ekim 1950'de doğum gününden kısa bir süre önce Willis Carrier, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.