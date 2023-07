Klimanın mucidi! Willis Haviland Carrier için lokmalar dağıtıldı!

Birçok ülke sıcaklardan kavrulurken, ülkemizde de "Eyvah çok sıcak, klimayı açın" diyenlerin sayısı hiç de az değil. Evde, ofiste, restaurantta kısacası her yerde, "Allah şu klimayı bulandan razı olsun" haykırışı duyuluyor. Adına lokmalar dağıtılan klimanın mucidi Willis Haviland Carrier kim? 1876 yılında New York'ta dünyaya geldi. 1901 yılında Cornell Üniversitesi'nin mühendislik bölümünden mezun oldu. Makina mühendisi Carrier, mezun olduktan bir sene sonra klimayı icat etti. Pittsburg Tren İstasyonu'nun her sabah sis içinde olduğunu gören mucit sisi dağıtmanın yollarını düşünürken, havadaki nemi kurutursa sisin de ortadan kalkacağını fark etti ve böylece ilk klima sisteminin tohumları atıldı.