Konyalı M.Y yıllar önce hastalık geçirdi. Ameliyat olması gerekliydi. Doktorlar çocuğunun olamayacağını söyledi. 2005'te görücü usulü A.Y ile evlendi.



Evliliklerin üzerinden 10 yıl geçti. M.Y televizyonda gördüğü bitkisel ilacı denedi. Bu sürede eşi A.Y. hamile olduğunu söyledi.



Çok sevindi. Hatta karısının rahat etmesi için krediyle araba alıp ona tahsis etti.