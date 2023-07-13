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    Bitkisel ilaçlarla baba olduğunu sandı! Gerçek DNA testi ile ortaya çıkınca şoke oldu: Çocuğunun babasına seslendi

    M.Y evlenmeden önce ameliyat geçirdi. Doktorlar “Çocuğun olmaz” dedi. Bir süre sonra evlendi. Eşi hamile olduğunu söyledi. Ama evliliği krize girip boşanma davası açtığında ise şoka girdi. Çünkü kızı kendisinden değildi! Soy bağının iptali davası açıp yardım istedi.

    Bul ’baba’yı

    Konyalı M.Y yıllar önce hastalık geçirdi. Ameliyat olması gerekliydi. Doktorlar çocuğunun olamayacağını söyledi. 2005'te görücü usulü A.Y ile evlendi.

    Evliliklerin üzerinden 10 yıl geçti. M.Y televizyonda gördüğü bitkisel ilacı denedi. Bu sürede eşi A.Y. hamile olduğunu söyledi.

    Çok sevindi. Hatta karısının rahat etmesi için krediyle araba alıp ona tahsis etti.



    A.Y., Temmuz 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süre sonra tartışmalar yaşayan çift, boşanma aşamasına geldi.

    M.Y, sağlık sorunu nedeniyle baba olamayacağını anlattığı avukatının yönlendirmesiyle kızı için DNA testi istedi.



    Ve kızın kendisinden olmadığını öğrenince şoka girdi. Evlilik bitti. A.Y.'nin M.Y'ye 40 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi.



        M.Y'nin boşanma kesinleşinceye kadar olan süre için A.Y.'ye aylık 400 TL tedbir nafakası, ayrıca kadın yararına 1 defaya mahsus toplam 12 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi.



        ZARARIM 1 MİLYON
        MY'de Yargıtay'da itiraz etti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından çiftin boşanma davasına ilişkin dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. MY. şunları söyledi: Gerçeği öğrendiğimde beynime pıhtı attı. 20 gün yoğun bakımda kaldım. 1 milyon lira zararım var.

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        Türk Telekom
        Haberler Yaşam Bitkisel ilaçlarla baba olduğunu sandı! Gerçek DNA testi ile ortaya çıkınca şoke oldu: Çocuğunun babasına seslendi
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