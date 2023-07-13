Konyalı M.Y yıllar önce hastalık geçirdi. Ameliyat olması gerekliydi. Doktorlar çocuğunun olamayacağını söyledi. 2005'te görücü usulü A.Y ile evlendi.
Evliliklerin üzerinden 10 yıl geçti. M.Y televizyonda gördüğü bitkisel ilacı denedi. Bu sürede eşi A.Y. hamile olduğunu söyledi.
Çok sevindi. Hatta karısının rahat etmesi için krediyle araba alıp ona tahsis etti.
A.Y., Temmuz 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süre sonra tartışmalar yaşayan çift, boşanma aşamasına geldi.
M.Y, sağlık sorunu nedeniyle baba olamayacağını anlattığı avukatının yönlendirmesiyle kızı için DNA testi istedi.
Ve kızın kendisinden olmadığını öğrenince şoka girdi. Evlilik bitti. A.Y.'nin M.Y'ye 40 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi.